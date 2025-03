Ostatnia doba, by zgarnąć gry z PS Plus. Kapitalny FPS jeszcze do odebrania

Jutro zacznie obowiązywać nowa oferta PS Plus marzec 2025 dla progu Essential. Nowości zostaną udostępnione o godzinie 10:00, zatem za niespełna dobę. Jednocześnie stracimy możliwość odebrania tytułów, które PlayStation oferowało w lutym. A wśród nich jest jeden wyjątkowy shooter, którego aż żal nie dodać do biblioteki. Zwłaszcza że normalnie kosztuje 179 zł.

PS Plus Essential – gry dostępne do 4 marca

Payday 3 | PS5

| PS5 High on Life | PS4, PS5

| PS4, PS5 PAC-MAN WORLD Re-PAC | PS4, PS5

Podczas gdy najgłośniejszy tytuł oferty Payday 3 nie jest czymś wyjątkowym, to High on Life zasługuje na dużą uwagę. To strzelanka FPS z bardzo dobrymi ocenami. Średnia z ponad 12 tys. recenzji zebranych w PS Store wynosi 4.42/5, zatem dodawajcie grę do biblioteki. Kto nie zdąży do jutra, a będzie chciał później ją zdobyć, musi zapłacić 179 zł.

Odpalając High on Life będziemy musieli się zmierzyć z narkotykowym kartelem kosmitów, którzy chcą zrobić z ludzi nowe używki. Naszym zadaniem jest wykurzenie obcych z Ziemi, a pomogą nam w tym… gadające bronie.

Odwiedzaj różne biomy i miejsca w całym kosmosie, zmierz się z nikczemnym Garmantuousem i jego bandą zbirów, zbieraj łupy, spotykaj wyjątkowe postacie i wiele więcej – to wszystko czeka cię w najnowszej przygodzie komediowej Squanch Games! PS Store

