Zmiana warty w PS Plus. Ostatnia doba na odebranie hitu z Polski

Zapominalscy powinni czym prędzej wpadać do PS Store, by odebrać gry odchodzące z katalogu PS Plus Essential. Już jutro zostaną one wymienione na nowości z oferty na maj.

Została niecała doba, by przypisać do swojej biblioteki trzy gry z kwietniowej oferty PlayStation Plus, zatem nie przegapcie okazji. Warto, tym bardziej że wśród nich znajdziemy głośną polską grę na PS5, którą po prostu trzeba ograć. Poniżej szczegóły odchodzącej oferty oraz nowej, która ją zastąpi. Szykujcie się zatem na gry z PS Plus maj 2025, nie zapominając o zgarnięciu tych z zeszłego miesiąca!

PS Plus – gry dostępne tylko do 6 maja

RoboCop: Rogue City | PS5

The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

Posiadacze PlayStation 5 niech sięgają po odchodzącą polską grę RoboCop: Rogue City, która wyfrunęła spod skrzydeł studia Teyon. Gracze wcielają się w postać RoboCopa, pół-człowieka, pół-maszyny, który stoi na straży prawa w przestępczym Detroit. Akcja gry toczy się pomiędzy wydarzeniami z drugiego i trzeciego filmu, oferując nową, oryginalną fabułę.

W trakcie rozgrywki gracze mają do dyspozycji charakterystyczny pistolet Auto-9 oraz ponad 20 innych rodzajów broni, umożliwiających eliminację przestępców w dynamicznych starciach. RoboCop posiada również cybernetyczne zdolności, które można ulepszać, co pozwala na dostosowanie stylu gry do własnych preferencji.

Gra oferuje otwarty świat, w którym można wykonywać różnorodne zadania, takie jak poszukiwanie dowodów, przesłuchiwanie świadków czy utrzymywanie porządku publicznego. Decyzje podejmowane przez gracza mają realny wpływ na losy mieszkańców Detroit oraz przebieg misji, co dodaje głębi narracyjnej.

RoboCop: Rogue City dostępny jest na konsolę PS5 i otrzymał średnią ocenę 4,23/5 na podstawie ponad 11 tysięcy opinii użytkowników w PlayStation Store. Gra oferuje wsparcie dla funkcji kontrolera DualSense, takich jak wibracje i efekty triggerów, co zwiększa immersję podczas rozgrywki.

PS Plus Essential – nowe gry dostępne od 6 maja

Ark: Survival Ascended | PS5

Balatro | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

Źródło: PS Store