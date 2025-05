Gry na PC w abonamencie? Graj na kompie (prawie) za darmo

W obecnych czasach gry na PC potrafią kosztować krocie. A co powiecie na dostęp do ogromnej biblioteki bez wydawania setek złotych? W tym miejscu przydaje się Xbox Game Pass. Abonament, dzięki któremu możemy za niewielką kwotę dostać dostęp do potężnej bazy produkcji na komputer i konsole Xbox. Jak to działa?

Spis treści:

Jak działa Xbox Game Pass? Gry na PC za grosze

Wyobraź sobie, że kupujesz miesięczny bilet do gigantycznego parku rozrywki. Wchodzisz, korzystasz z dowolnej atrakcji, ile chcesz, kiedy chcesz i tak długo, jak masz aktywną przepustkę. Co jakiś czas pojawiają się nowe kolejki, nowe strefy, więcej zabawy. Brzmi nieźle, prawda? To dokładnie ta sama logika, która stoi za Xbox Game Pass. Zamiast filmów i seriali – jak w Netflixie – dostajesz setki gier, które możesz pobrać na swojego peceta, Xboxa lub nawet zagrać w chmurze. Nie ma żadnych limitów czasowych ani liczby gier. Jeśli masz miejsce na dysku (i sporo wolnego czasu), możesz ściągnąć 10, 20, a nawet 40 tytułów i grać w każdy z nich dokładnie tak, jak Ci się podoba.

Największy atut? Wiele nowych, gorących premier trafia do Game Passa już w dniu debiutu. Mówimy tu o grach, które na półce potrafią kosztować po kilkaset złotych. A Ty dostajesz je w ramach jednej opłaty miesięcznej – często niższej niż koszt jednej dużej kawy tygodniowo. Dla gracza to czysta wygoda. Bez ryzyka, bez przepłacania. Po prostu odpalasz, grasz, odkrywasz — a jeśli coś Ci nie podejdzie, przechodzisz do kolejnej gry, bez żalu za wydane pieniądze.

Kup sobie tani Xbox Game Pass na PC i konsole

Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego abonamentu, to mamy dla was dobre wieści. Przygotowaliśmy listę kilku najciekawszych ofert na abonament. W sprzedaży znajdziecie kilka wariantów na różny okres. Możecie kupić dostęp do usługi na konsolach Xbox, PC czy nawet w wersji Ultimate. Ta pozwala na korzystanie z biblioteki Xbox Game Pass jednocześnie na PC i konsolach. To nieco droższa, ale naprawdę świetna opcja dla zapalonych graczy posiadających obie platformy.

Powyższe oferty mają pewną dodatkową zaletę (poza ceną). Otóż bez przeszkód aktywujecie je na terenie Polski. Nie musicie korzystać z VPN ani innych sztuczek. Kody pochodzą z naszej dystrybucji i można z nich korzystać w Polsce. To duże ułatwienie i bezpieczeństwo dla naszego konta.

Xbox Game Pass – nie tylko dla konsolowców, są również gry na PC

Nazewnictwo może być trochę mylące. “Xbox Game Pass” brzmi, jakby chodziło wyłącznie o graczy konsolowych, ale tak naprawdę ta usługa to coś znacznie szerszego. Xbox w nazwie to ukłon w stronę konsol Microsoftu, ale samo Game Pass to marka, która działa również na PC — i to z rozmachem. Na komputerach osobistych usługa oficjalnie nazywa się PC Game Pass, ale większość ludzi i tak mówi po prostu “Game Pass”. I w gruncie rzeczy to to samo: subskrypcja dająca dostęp do setek gier, z regularnymi nowościami, premierami i klasykami, które można ogrywać bez ograniczeń — o ile oczywiście masz aktywny abonament.

Co ważne: na PC nie musisz płacić za granie online, w przeciwieństwie do wersji konsolowej. To mały, ale bardzo konkretny plus, zwłaszcza dla fanów sieciowych strzelanek, MMO i kooperacyjnych tytułów. Rdzeń usługi pozostaje bez zmian: biblioteka kilkuset gier, odświeżana co miesiąc o kilka, a czasem nawet kilkanaście nowych tytułów. Są tu zarówno małe perełki indie, jak i wielkie produkcje AAA — często dostępne w Game Passie już w dniu premiery. Pamiętacie Call of Duty: Black Ops 6? Gra za ponad 300 zł, którą posiadacze Game Passa mogli odpalić bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczyła miesięczna subskrypcja, by wskoczyć do jednej z największych premier roku w dniu debiutu. I to działa zarówno na konsolach, jak i PC.

Najciekawsze gry na PC w abonamencie Xbox Game Pass

Wszystkie gry na PC w Xbox Game Pass można by wymieniać długo. Dlatego tym razem podrzucę wam kilka pozycji, w które sam aktualnie grywam dzięki abonamentowi. Pierwsza gra to oczywiście wydany niedawno DOOM: The Dark Ages. Nowa odsłona kultowej serii jest genialnym zwieńczeniem nowoczesnej trylogii. Mroczny, ciężki klimat, mnóstwo ciekawego uzbrojenia i sianie chaosu smakują tak, jak zawsze. Czyli wyśmienicie!

Druga opcja to moja ukochana Forza Horizon 5. Ta gra się nie starzeje i jest od premiery moją ulubioną samochodówką. Ogólnie to arcade, ale nie brak ciekawych i złożonych opcji tuningu. Sama baza aut i aktywności jest też gigantyczna. Dzięki temu możemy zbudować swój wymarzony garaż.

Regularnie wracam też do dostępnego w abonamencie Call of Duty: Black Ops 6. Zwłaszcza do trybu multiplayer, w którym bawię się lepiej, niż w dwóch poprzednich odsłonach. Tym razem twórcy postawili na niejako powrót do korzeni, ale z uwzględnieniem najciekawszych zdobyczy ostatnich lat. To kawał porządnej, sieciowej strzelanki.

Brak mocnego PC? To nie problem

Dla wielu graczy PC-towych Xbox Game Pass brzmi jak świetna okazja – ogromna biblioteka gier, premiery w dniu debiutu, niska cena miesięczna. Ale pojawia się jeden problem: nie każdy ma komputer, który udźwignie nowe tytuły. Zwłaszcza te bardziej wymagające jak Starfield, Forza Motorsport czy Call of Duty: Black Ops 6. Czy to przekreśla całą zabawę? Zdecydowanie nie. Żyjemy w czasach, kiedy nie trzeba już mieć komputera za kilka tysięcy złotych, by cieszyć się grami w jakości 4K. Granie w chmurze to dziś realna i bardzo komfortowa alternatywa dla klasycznego sprzętu.

Jeśli masz Xbox Game Pass Ultimate, możesz korzystać z Xbox Cloud Gaming, gdzie gry uruchamiane są zdalnie na serwerach Microsoftu, a Ty grasz np. na laptopie, tablecie, a nawet smartfonie. Ale to nie jedyna opcja. Dla tych, którzy chcą jeszcze więcej, jest GeForce NOW od NVIDII – jeden z najlepszych serwisów grania w chmurze na świecie. Wybierając wyższy pakiet (np. RTX 4080), możesz odpalać swoje gry w rozdzielczości 4K, z ray tracingiem i do 120 FPS, nawet na kilkuletnim laptopie. Bez pobierania, bez instalacji. Klikasz — grasz. Co ważne: GeForce NOW wspiera bibliotekę Xbox Game Pass na PC. To oznacza, że jeśli dana gra jest dostępna w ramach subskrypcji i znajduje się na liście wspieranych przez chmurę tytułów (a wiele z nich jest), możesz ją uruchomić z poziomu GFN. Call of Duty? STALKER 2? Proszę bardzo. Na maksymalnych ustawieniach, bez zgrzytów.

Często pada pytanie: „Ale jak z pingiem i opóźnieniem?” Dobra wiadomość: NVIDIA ma własne serwery GeForce NOW w Warszawie, więc jeśli jesteś w Polsce, możesz liczyć na płynną rozgrywkę i minimalne lagi. Sam testowałem – i działa znakomicie. Serio. To nie jest marketingowa gadka, tylko konkretna jakość, którą czuć od pierwszego kliknięcia.

To jak – warto, czy nie?

Dla wielu osób zakup Xbox Game Pass na PC wydaje się oczywisty. Ale jeśli jeszcze się wahasz — oto kilka solidnych argumentów, które pokazują, że ta subskrypcja to jeden z najlepszych wyborów, jakiego może dokonać gracz komputerowy.

Na początek to, co najważniejsze: biblioteka gier. W ramach Game Passa dostajesz dostęp do setek tytułów – i to nie przypadkowych. To naprawdę mocna mieszanka wszystkich gatunków, stylów i budżetów. Od niezależnych perełek po największe hity ostatnich lat. Lubisz RPG? Masz do dyspozycji m.in. The Elder Scrolls V: Skyrim czy całą odświeżoną trylogię Mass Effect – tytuły, które nie tylko opowiadają historie, ale wręcz budują światy. Wolisz dynamiczną akcję? Do wyboru są dwie współczesne części DOOMa, a dla fanów strzelanek sieciowych – świeżutkie Call of Duty: Black Ops 6, które szturmem zdobyło serca graczy.

Kupując PC Game Pass, dostajesz w cenie również dostęp do EA Play – usługi od Electronic Arts. Co to oznacza w praktyce? Masz dodatkowy katalog pełen hitów jak Battlefield, Need for Speed, EA Sports FC czy It Takes Two. Co więcej, EA Play daje dostęp do wersji trial nowych gier — możesz przetestować premiery przed podjęciem decyzji o zakupie. To świetna opcja, jeśli nie lubisz kupować kota w worku.

I wreszcie to, co sprawia, że Game Pass naprawdę zmienia zasady gry: premiery od razu w abonamencie. Nie musisz wydawać 300 zł na preorder. Nie musisz kupować gry w dniu premiery. Po prostu wchodzisz do aplikacji Game Pass, klikasz „Pobierz” i grasz. To działa zarówno na tytuły Microsoftu, jak i wielu partnerów. Wystarczy wspomnieć o nadchodzącym Avowed od Obsidian Entertainment – grze, która będzie dostępna w Game Passie w dniu debiutu. Takie zagranie w pojedynkę potrafi uzasadnić cały koszt subskrypcji.

Źródło: Opracowanie własne