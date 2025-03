Od dzisiaj w PS Plus kapitalny tytuł do sprawdzenia. Crash Bandicoot spotyka Donkey Kong Country!

Crash Bandicoot czy Donkey Kong Country to jedne z najlepszych serii gier platformowych i mało kto może się równać z takimi królami. Pod koniec 2024 roku w PS Store pojawiła się jednak produkcja, która jest mocno inspirowana wspomnianymi cyklami, a co ważniejsze, została doskonale przyjęta przez graczy. Mowa o Nikoderiko: The Magical World posiadającym średnią ocen na poziomie 4.47/5, a więc naprawdę wysoką. Nie słyszeliście o tym tytule? Możecie go sprawdzić w PS Plus.

PS Plus w marcu 2025 z nowym trialem dla fanów gier platformowych

Żeby pobrać wersję próbną Nikoderiko: The Magical World, musimy posiadać abonament PS Plus Premium. Wówczas pobierzemy z PS Store pełną wersję gry, którą można uruchomić na 1 godzinę. Wersja próbna będzie dostępna w sklepie PlayStation przez ograniczony czas, ale tego jest sporo, ponieważ można korzystać z oferty do 7 czerwca 2025 roku.

Trial został udostępniony zarówno na PlayStation 4, jak i na PS5. W przypadku obecnej generacji nie musimy nawet pobierać tytułu, ponieważ posiada on opcję transmisji strumieniowej.

Całą grę możemy przejść samemu, ale najlepsze jest to, że zrobimy to również w trybie kooperacji w dwie osoby.

Biegaj, skacz, wal w ziemię, ślizgaj się i podróżuj wierzchowcem jako łowcy skarbów: Niko i Luna! Podróżuj po poziomach 2,5D, gdzie czekają platformy przyprawiające o dreszcz emocji, przejażdżki w wagonetkach, szalone pościgi, podwodne odyseje oraz klasyczne elementy 3D. PS Store

