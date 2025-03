PS Plus Extra i Premium w marcu w końcu przekonało graczy i to dzięki dwóm hitom

Prince of Persia i UFC 5 przekonały do siebie graczy. Sony w końcu może mówić o lepszym okresie w usłudze PS Plus Extra i Premium.

​W końcu jest dobrze! A przynajmniej według serwisu True Trophies, który informuje, że marcowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium przyczyniła się do wzrostu liczby graczy korzystających z usługi. Dane zebrane przez portal wskazują na znaczący przyrost użytkowników w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Też jesteście chętni na sprawdzenie dostępnych gier? Da się to zrobić taniej!

Wśród tytułów dodanych do katalogu w marcu 2025 roku znalazły się m.in. EA Sports UFC 5 czy Prince of Persia The Lost Crown. Te popularne gry przyciągnęły uwagę zarówno nowych, jak i obecnych subskrybentów. Dzięki temu zanotowano wzrost w wysokości aż 45,4% aktywnych graczy w nowych tytułach w porównaniu z ofertą na luty. Warto dodać, że szczególnie pominięte na premierę Prince of Persia przekonało do siebie graczy, co sugeruje, że to produkcja wręcz stworzona z myślą o abonamencie.

Wprowadzenie wysokobudżetowych produkcji do PS Plus Extra i Premium (w Essential również nie jest źle) może być kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie zaangażowania graczy, co zresztą absolutnie nie dziwi. Dostępność takich tytułów w ramach abonamentu sprawia, że oferta staje się bardziej atrakcyjna dla szerokiego grona odbiorców, bo w końcu statystycznie więcej osób woli ogrywać większe hity AAA niż niezależne perełki (od których w PS Plus też się roi).

Źródło: True Trophies