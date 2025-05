Dzisiaj w PS Plus! Jest hit EA, duża premiera, 5 dodatków za darmo

Posiadacze abonamentu PS Plus mogą wskakiwać do PS Store i pobierać dzisiejsze nowości w ramach oferty na maj. Przygotowano je dla subskrybentów pakietów Extra i Premium.

Oferta PS Plus maj 2025 dla progów Extra i Premium właśnie została udostępniona. Tutaj znajdziesz listę wszystkich gier, które możesz pobrać. Zachęcamy też do sięgnięcia po dodatki za darmo, które wzbogacą gameplay w niektórych tytułach. DLC pobierzemy nawet bez posiadania abonamentu.

PS Plus maj 2025 – gry Extra i Premium

Battlefield V | PS4

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4/PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4/PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4/PS5

Humankind | PS4/PS5

Sand Land | PS4/PS5

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4/PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Battle Engine Aguila | PS4/PS5 (tylko w Premium)

Jak widzicie, lista jest “na bogato”, a najbardziej cieszą takie hity jak Battlefield V czy S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy. Wszyscy fani tej drugiej serii, po dodaniu trylogii do swojej biblioteki, będą mogli odebrać za free debiutujące dzisiaj S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition. To specjalnie ulepszona wersja przeznaczona dla konsoli PS5, która posiada sporo ulepszeń graficznych:

Nastrojowe ulepszenia wizualne, takie jak śreżoga, dynamiczne odbicia przestrzeni ekranowej i zaawansowane efekty globalnego oświetlenia.

Przebudowane shadery wody, ulepszone skyboksy i efekty wilgotności.

Ulepszona grafika ze wzbogaconymi teksturami, dzięki czemu NPC i otoczenie są bardziej szczegółowe.

Ulepszone pole widzenia i modele broni.

Mnóstwo poprawek błędów i czynników wpływających na działanie gry.

Dodatki za darmo do gier z PS Plus na maj 2025

Kto pobierze dzisiaj Sand Land, Story Of Seasons: A Wonderful Life oraz Soul Hackers 2, może dobrać do tego darmowe DLC (są one dostępne za darmo również bez posiadania subskrypcji).

W przypadku Sand Land dostajemy Zestaw naklejek i Nową Broń, więc to nie tylko ozdoby, lecz również większa siła rażenia podczas rozgrywki. Kto chce zacząć zabawę przy Story Of Seasons: A Wonderful Life, niech przed tym zaopatrzy się w strój najbardziej przytulaśnego mieszkańca Zapomnianej Doliny oraz skórkę w klimacie Halloween. Do pobrania czeka również darmowy dodatek do Soul Hackers 2, który oprócz zestawu przydatnych przedmiotów umożliwia uruchomienie gry na nowym poziomie trudności (Very Hard).

Źródła: PS Store, PlayStation Blog