PS Plus maj 2021. Oto 2 argumenty za tym, że będzie gra od EA

Oferta PS Plus maj 2021 może zagwarantować nam przynajmniej jeden, duży tytuł od Electronic Arts. Wskazują na to dwa konkretne fakty.

Jeśli jesteście posiadaczami konsoli Sony, zapewne wypatrujecie już ujawnienia nowej oferty abonamentu PlayStation. PS Plus na maj 2021 jest jeszcze nieznany, a jego ujawnienie będzie miało miejsce dopiero 28 kwietnia.

Mimo to, gracze już wymieniają się na forach swoimi typami. Dodatkowo wśród tych życzeniowych predykcji, pojawiają się też te bardziej prawdopodobne. Szczególnie jedna z nich mocno przykuwa uwagę.

Jak pewnie wiecie lub też nie, 4 maja wypada Star Wars Day. Tego samego dnia w ręce graczy zostanie oddana nowa pula gier z PS Plus. Jak nietrudno się domyślić, wiele osób wskazuje na którąś grę osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Naturalnie wszystkie nowsze z tych tytułów wypuściło Electronic Arts.

Star Wars Battlefront 2 mogliśmy odebrać już rok temu. Pozostają nam więc Star Wars: Squadrons i Star Wars Jedi: Fallen Order. Wątpię, aby EA wrzuciło do Plusa oba tytuły, ale tutaj pojawia się druga wskazówka.

Niedawno, bo w marcu tego roku, do usługi EA Play trafiło Star Wars Squadrons. Wrzucenie gry do abonamentu zwiastuje, że EA raczej nie przewiduje już ogromnej sprzedaży i nie ma oporów przed udostępnianiem gry w takiej formie. Naturalnie w tej usłudze jest też dostępne Fallen Order, ale mam wrażenie, że prędzej w Plusie pojawi się „symulator” kosmicznych myśliwców. To mimo wszystko gra multiplayer i jeśli trafi do Plusa, zyskają na tym nie tylko gracze, ale i EA, bowiem na serwerach zagości jeszcze więcej użytkowników.

Rzecz jasna nie jest to oficjalna wieść, ale jednak obecność Squadrons w Plusie jest prawdopodobna. Pełną ofertę poznamy za kilka dni.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.