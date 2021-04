PS Plus maj 2021. Oto gry, które typuje społeczność

Oferta PS Plus maj 2021 wciąż jest jedną wielką tajemnicą. Ujawnienie nastąpi już niedługo, a społeczność graczy dzieli się swoimi typami gier.

Wieczorem, 28 kwietnia, Sony ujawni majową ofertę PlayStation Plus. Posiadacze PlayStation naturalnie czekają na wielkie ogłoszenie i wymieniają się swoimi typami. Oto kilka gier, które przewijają się najczęściej wśród społeczności graczy.

Na pierwszy ogień dwa tytuły, które łączy uniwersum Gwiezdnych Wojen. 4 maja wypada Star Wars Day, więc gracze przewidują, że w ramach Plusa otrzymamy Star Wars: Squadrons lub Jedi: Fallen Order. Oba typy są moim zdaniem bardzo prawdopodobne.

Co roku do PlayStation Plus trafia jedna z odsłon Call of Duty. Dodatkowo zazwyczaj dzieje się to w cieplejszych miesiącach. Teoretycznie w tym roku pada na Black Ops 4 i wielu graczy przypuszcza, że tego CoD-a odbierzemy już w przyszłym miesiącu.

Znalazło się też miejsce na premierę. Mowa o Terminator: Resistance, którego next-genowy port doczekał się opóźnienia. Twórcy za powód podali „dodatkowe prace po stronie Sony”. Co więcej, gra miała ukazać się pod koniec kwietnia.

Pod koniec tego miesiąca debiutuje też NieR: Replicant. Jako jedną z gier z kwietniowej oferty wymieniało się NieR: Automata i ten typ przeszedł również na maj. Wielu graczy liczy, że przygoda androidów 2B i 9S zostanie udostępniona w nadchodzącej ofercie.

Ostatnia przewidywana przez graczy produkcja może pojawić się w maju, ale też równie dobrze w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Sekiro: Shadows Die Twice zostało wspomniane przez znanego informatora, który ujawnił chociażby obecność Final Fantasy VII Remake w ofercie z marca.

Na ujawnienie listy gier musimy jeszcze zaczekać, ale każdy z powyższych typów jest całkiem prawdopodobny. Sony jednak lubi zaskakiwać graczy i równie dobrze ostateczna oferta może wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczymy, co takiego szykuje PlayStation dla subskrybentów swojej usługi.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.