PS Plus luty 2025. Oto 6 gier Extra, które są marzeniami graczy

Czekając na ogłoszenie oferty PS Plus luty 2025 dla progów Extra i Premium, możemy spojrzeć na tytuły najczęściej „wypraszane” przez społeczność PlayStation. Chcielibyście, by znalazły się na oficjalnej liście?

Póki co, jednymi pewnymi informacjami dotyczącymi oferty PS Plus Extra na luty 2025 są wieści dotyczące usuwanych gier. Wiemy, że za tydzień z usługi zniknie 8 tytułów. Niby niewiele, ale wśród nich znalazły się niestety wysoko oceniane produkcje, jak choćby Scarlet Nexus. Pełną listę znajdziecie w tej wiadomości. Poniżej natomiast możecie zerknąć na to, czego oczekuje społeczność PlayStation zrzeszona na forum Reddit. Właśnie tam rozpoczęła się comiesięczna zabawa w typowanie nowej oferty, a my zebraliśmy gry, o które gracze proszą najczęściej.

PS Plus luty 2025. Jakich gier Extra oczekuje społeczność?

Forumowicze z Reddit prześcigają się w podawaniu swoich wymarzonych gier, które chcą zobaczyć w tym miesiącu w katalogu Extra. Wśród wielu typów najczęściej przewija się 6 tytułów, a jeden z nich jest niezwykle pożądany. Najwięcej próśb dotyczy Atomic Heart, czyli FPS-a, w którym trafiamy do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego.

Atomic Heart

Assassin’s Creed Mirage

Robocop Rogue City

Hogwarts Legacy

Resident Evil Village

Prince of Persia: The Lost Crown

Zatem Atomic Heart na pierwszym miejscu, a co poza tą grą? Chętnie w PS Plus Extra przyjęto by również tak grube hity jak Assassin’s Creed Mirage oraz Resident Evil Village. Wiele osób ma też chrapkę zagrać w Prince of Persia: The Lost Crown i Hogwarts Legacy.

Sporą niespodzianką jest „wypraszanie” polskiego RoboCop: Rogue City. Gra jest świetnie oceniana w PS Store (średnia ocen 4.36/5), a jeśli nie wiecie, to FPS przenoszący nas na ogarnięte przestępczością ulice Detroit. Wcielamy się oczywiście w kultowego sierżanta Alexa Murphy’ego, który po śmiertelnym postrzale, został przywrócony do życia jako cyborg.

Które z typów graczy z chęcią ogralibyście w PS Plus Extra? A może macie własne życzenia? Podzielcie się w komentarzach!

Źródło: Reddit