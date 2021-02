PS Plus luty 2021 z 5. grami za darmo, ale nie dla nas

Oferta PS Plus luty 2021 zacznie obowiązywać jutro. Dostaniemy 3 dobre gry, lecz w innych regionach gracze mogą liczyć nawet na 5 produkcji!

PS Plus luty 2021 to dla Europejczyków Destruction AllStars, Control: Ultimate Edition oraz Concrete Genie. Jest dobrze, ale wiecie, że ktoś będzie miał lepiej? Przy okazji – kto chce kupić abonament na 12 miesięcy PL, obecnie najtaniej zrobi to w Eneba (182,49 zł) lub w CDKeys (186,69 zł). Jest jeszcze opcja z Morele.net za 199 zł. Oto linki do ofert:

PS Plus luty 2021 – gry dla nas, a gry na Azję

Zacznijmy od przypomnienia, jakie gry pobierzemy w Europie od 2 lutego:

Destruction AllStars – PS5

Control: Ultimate Edition – PS4 / PS5

/ Concrete Genie – PS4

A teraz zobaczcie rozpiskę dla Azji…

… oraz dla Japonii:

Dodatkowa gra dla tych regionów, to Bloodstained: Ritual of the Night, a w Azji dochodzi jeszcze Biped.

Szkoda zwłaszcza świetnego Bloodstained: Ritual of the Night, które warte jest ogrania. Zerknijcie na naszą recenzję tego gotyckiego horroru w konwencji kultowej Castlevanii.

