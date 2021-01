PS Plus luty 2021 z ekskluzywną grą na PS5. Abonament w promocji

Choć to dopiero połowa stycznia, już teraz wiadomo, jaka będzie pierwsza gra w ofercie PS Plus luty 2021.

Wszystkie gry z PS Plus luty 2021 zostaną oficjalnie przedstawione za niecałe dwa tygodnie, lecz jeśli macie dobrą pamięć, to na pewno wiecie, że jeden z tytułów poznaliśmy już w październiku zeszłego roku. Mowa o ekskluzywnej grze na PS5 – Destruction AllStars, o której więcej poniżej.

PS Plus luty 2021 – gra na PS5 – Destruction AllStars

Destruction AllStars od studia Lucid Games to gra oparta na autach i zniszczeniu. Bierzemy udział w futurystycznych zawodach, gdzie naszym jedynym celem jest destrukcja i przetrwanie.

Wszystko toczy się na wielkich arenach, po których śmigamy wybranym pojazdem posiadającym unikatowe zdolności. Jeden samochód zapewni nam niezwykłą sterowność, inny z kolei potrafi przeskoczyć przeciwnika, a nasz kierowca wyrzuca oponenta zza kółka i przejmuje jego maszynę. Pojazdów ma być kilkadziesiąt, więc będzie w czym przebierać.

Deweloper obiecuje kampanię fabularna dla jednego gracza, gdzie poznamy historie poszczególnych kierowców. Będzie oczywiście również multiplayer oraz sezonowe wydarzenia.

