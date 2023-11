Za 24 godziny nie dostaniesz już tych gier w PS Plus

Jutro w PlayStation Store pojawi się nowa oferta PS Plus Essential. Jednocześnie stracimy możliwość dodawania do swojej biblioteki gier z października.

Choć mija pierwszy tydzień listopada i wszyscy od dawna myślą o grach w PS Plus na ten miesiąc, warto przypomnieć, że do odebrania czekają jeszcze gry z października. Nie będą czekać długo, bo jutro stracimy możliwość, by przypisać je do konta. Warto zatem wykonać te parę kliknięć, ponieważ jakby nie patrzyć, to naprawdę ciekawe tytuły.

PS Plus – na odebranie tych gier masz czas do 7 listopada

Przypomnę, że PS Plus Essential na październik oferował, jako główne danie, The Callisto Protocol od studia Striking Distance. Choć gra była mocno wychwalana przed premierą, ostatecznie nie okazała się takim cudem. Z tego też względu pierwsze recenzje nie zachwycały ocenami. Jednak odcinając się od dawnego hype’u i podchodząc do gry „na czysto”, możemy się przekonać, że to po prostu solidny survival horror science fiction.

Do odebrania mamy jeszcze Farming Simulator 22, czyli zabawę w wielki biznes jako rolnik sadzący plony i hodujący zwierzęta. Dodam tutaj, że kto pobierze ten tytuł, może zaopatrzyć się również w DLC o nazwie AGI Pack za darmo. Dodatek wprowadza sporo zawartości. Są to nowe maszyny i obiekty sygnowane marką AGI. Dodatek pobierzesz z PS Store pod tym adresem.

Na koniec możemy odebrać Weird West. To izometryczna gra RPG akcji, osadzona w mrocznej wersji Dzikiego Zachodu. Sporo tutaj strzelania do wszelakiego rodzaju potworów, magii, nadprzyrodzonych mocy oraz klasycznych rewolwerów.