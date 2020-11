PS Plus grudzień 2020 – gry AAA, które typują na Reddicie

25 listopada poznamy wszystkie gry z oferty PS Plus grudzień 2020. Tuż przed tym sprawdzamy, jakie tytuły marzą się użytkownikom Reddita. W TOP 10 znajdziemy nawet jedną premierę.

Oferta PS Plus grudzień 2020 zostanie ujawniona 25 listopada (środa) tuż po godzinie 17:30. Listę gier na PS4 i PS5 opublikujemy od razu, jak tylko Sony poda konkrety. Pamiętajcie, że produkcje pobierzemy za darmo jedynie z aktywną subskrypcją PlayStation Plus. Obecnie możemy przebierać w promocjach na rocznego Plusa, zatem częstujcie się:

PS Plus grudzień 2020 – gry, o których marzą użytkownicy Reddita

Od ponad tygodnia gracze typują na Reddit gry, które chcieliby zobaczyć w PlayStation Plus na grudzień. Wątek rozrósł się już do 665 komentarzy, a nowych głosów wciąż przybywa.

Przekopaliśmy się przez propozycje graczy i oto 10 najczęściej wymienianych gier (kolejność losowa):

Days Gone

Spiderman

Horizon Zero Dawn

Dark Souls

Dying Light

Crash Bandicoot n’Insane Trilogy

Worms Rumble

Uncharted: Lost Legacy

Gran Turismo Sport

Watch Dogs 2

Jak widzicie, w zasadzie wymieniono same gry AAA, a na liście znalazło się również Worms Rumble, które debiutuje 1 grudnia. Premiera w PS Plus? Wątpliwe, choć nigdy nie można mówić nigdy.

Poza tym mamy jedną wielką powtórkę z rozrywki i pewnie wielu z Was powie: dawno ograne. Pamiętajmy jednak, że usługa PS+ w zasadzie zawsze serwowała nam lepsze lub gorsze starocie. No, ale taki Spider-Man z 2018 roku czy Days Gone z 2019 roku? A nawet wysłużone Gran Turismo Sport? Pewnie znajdą się i tacy, którzy dopiero mają te tytuły przed sobą.

Jesteśmy ciekawi, czy również Wy mierzycie tak samo wysoko, jak użytkownicy Reddita. Czy jednak podchodzicie do PS+ na grudzień bardziej realnie? No i jaka gra na PS5 mogłaby wpaść do zestawienia? Czekamy na Wasze głosy!

