PS Plus grudzień 2020 – data ujawnienia gier na PS4 i PS5, abonament od 159 zł

W tym tygodniu dowiemy się, jakie gry na PS4 i PS5 znajdą się w ofercie PS Plus grudzień 2020. Kto chce kupić abonament w promocji, ma dobrą okazję.

Zbliżamy się do ujawnienia PS Plus grudzień 2020 i jak zawsze tuż przed tym podrzucamy Wam promocje na roczny abonament. Obecnie możemy kupić PlayStation Plus na 12 miesięcy najtaniej za 159 zł z groszami. Warto też wspomnieć, że sklepy w Polsce również przeceniają PS+ i oferują go w cenie od 178 zł. Nieważne gdzie kupimy, są to kody na region PL, którymi można aktywować subskrypcję lub ją przedłużyć:

Promocja na PS Plus – sklepy zagraniczne:

PS Plus na 12 miesięcy za 153,25 zł w Eneba / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ PlanetaGracza ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

/ UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN. Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 159,81 zł / Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, przechodzimy na stronę produktu, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, wyłączamy w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

/ Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, przechodzimy na stronę produktu, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, wyłączamy w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika. PlayStation Plus na 12 miesięcy za 160,29 zł w CD Keys

Promocja na PS Plus – sklepy w Polsce:

PS Plus grudzień 2020 – data ujawnienia oferty

Sony ujawnia nową ofertę w środę poprzedzająca pierwszy wtorek miesiąca. Wypada zatem, że grudniowe gry na PS4 i PS5 zostaną przedstawione 25 listopada. Może się oczywiście zdarzyć, że Sony złamie regułę, co się czasem zdarzało, i ofertę poznamy nieco wcześniej.

Gry z oferty PS+ na grudzień zostaną natomiast udostępnione do pobrania 1 grudnia. Do tego czasu możemy pobierać tytuły z listopada, czyli:

Śródziemie: Cień Wojny (PS4, PS5)

Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4, PS5)

Bugsnax (PS5)

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.