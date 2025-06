Hit z PC zaraz trafi na PS5 i od razu dostępny będzie w PS Plus

Doceniany survival będzie dostępny w PS Plus od premiery! Abiotic Factor już w lipcu trafi do PS Plus Extra i Premium na PlayStation.

Sony przygotowało niezłą niespodziankę dla subskrybentów PS Plus! Abiotic Factor, czyli jeden z ciekawszych kooperacyjnych survival horrorów ostatnich lat, już za chwilę zadebiutuje na PlayStation 5 i od razu wyląduje za darmo w PS Plus Extra i Premium. Gra trafi na PS5 dokładnie 22 lipca, ale nie trzeba będzie za nią płacić, jeśli korzystacie z wersji Extra albo Premium usługi PS Plus. To oznacza, że nawet jeśli tytuł umknął Wam na PC, to teraz możecie spokojnie nadrobić zaległości. I to w dodatku z czteroosobową ekipą znajomych u boku.

PS Plus dostanie bardzo udaną premierę z PC

Abiotic Factor przypomina klimatem klasyczne Half-Life, ale gameplay to już czysty kooperacyjny survival. Wcielamy się tu w pracowników placówki badawczej Gate Cascade, którzy po katastrofalnym eksperymencie próbują przeżyć w obliczu nadnaturalnego chaosu. Na początku może to być zwykłe przeszukiwanie pomieszczeń, hakowanie automatów ze snackami i budowanie fortecy z resztek laboratoriów, ale z czasem przeniesiemy się do równoległych wymiarów, które także można eksplorować.

Co ważne, każda rozgrywka oparta jest na współpracy. Czy to podczas snu na kanapach w socjalnych, czy w walce z dziwacznymi kreaturami z innego świata, zawsze gracie wspólnie. Można działać chaotycznie, można metodycznie i właśnie ta swoboda stylu rozgrywki jest jedną z największych zalet gry. No i oczywiście fakt, że wszystko to działa najlepiej, gdy gramy z ekipą.

Abiotic Factor ma już niezłe opinie od graczy pecetowych, więc pojawienie się tytułu na PS5 z miejsca otwiera go na nową grupę fanów. Jeśli macie PS Plus Extra lub Premium, warto dopisać 22 lipca do kalendarza. Bo jak na darmową premierę, to zapowiada się naprawdę porządna rzecz.

