PS Plus z wiosennym prezentem. Darmowa gra na PS5 i PS4 dostała specjalny pakiet

Kto chce odebrać nowy ekskluzywny pakiet w abonamencie PS Plus, może pobrać go z PS Store za darmo. Wykorzystamy go w wysoko ocenianej bezpłatnej grze przygodowej.

W PlayStation Store pojawił się kolejny wyjątkowy pakiet, rozdawany wyłącznie posiadaczom PS Plus. Zawiera kilka zaklęć oraz walutę do bezpłatnego i niezwykle wysoko ocenianego tytułu. Mowa o przygodówce od twórców Journey, która swego czasu zrobiła prawdziwą furorę na całym świecie. Ich współczesne dzieło, Sky: Children of the Light, również jest bardzo grywalne. Oceniło ją w sklepie PlayStation ponad 7,6 tys. osób, z czego średnia wyszła na poziomie 4,46/5. Gra jest dostępna za darmo, a teraz otrzymała wiosenne bonusy.

PS Plus – pobierz za darmo dodatek do Sky: Children of the Light

Nowy bonus dla posiadaczy PS+ dotyczy gry Sky: Children of the Light. To nietypowa gra przygodowa, w której najważniejsza jest eksploracja. Podczas zabawy trafiamy do podniebnej, upadłej krainy podzielonej na siedem regionów. Przemierzając świat odkrywamy kolejne jego tajemnice i przywracamy upadłym gwiazdom im dawną świetność. Co ciekawe, nie mamy wytyczonej jednej ścieżki i to od nas zależy, co będziemy robić w wirtualnym środowisku.

Deweloper postawił duży nacisk na interakcję między społecznością. Spotykając innych graczy możemy razem rozwiązywać zagadki, ale też ze sobą konkurować lub sobie pomagać, by zaraz się rozstać.

Rozdawany w PS Plus prezent do tej darmowej gry to Pakiet Wiosenny, który zawiera walutę (30 Zwykłych świec) oraz zaklęcia. Dostajemy po 3 zaklęcia wspólnej przestrzeni, gondoli z wiadomościami oraz szlaku w kolorze akwamarynu.

Darmową grę Sky: Children of the Light pobierzemy natomiast w PS Store pod tym adresem. To wersja na PlayStation 4, którą uruchomimy również na PS5.

Przypominamy, że to nie pierwszy darmowy ekskluzywny pakiet w kwietniu, jaki możemy odebrać posiadając abonament PlayStation Plus. Wszystkie wcześniejsze opisaliśmy dla Was w tym miejscu.

