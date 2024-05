PS Plus Essential na czerwiec 2024. Dokładny czas ujawnienia i Hades jako największe marzenie

Każdy koniec miesiąca to gorący czas dla graczy subskrybujących abonament PS Plus Essential. Sony przedstawia wtedy (z małymi wyjątkami) nową ofertę. W oczekiwaniu na wieści gracze jak zawsze bawią się w typowanie gier i każdy z nich wyciąga swoją kryształową kulę. Ciekawe, czy tym razem “wróżby i chciejstwa” społeczności się spełnią.

PS Plus czerwiec 2024 – oficjalny termin ujawnienia oferty

Kto chce zobaczyć nową ofertę PS Plus na czerwiec od razu po ujawnieniu, niech zajrzy do nas w środę 29 maja tuż po godzinie 17:30. Właśnie wtedy Sony zdradzi szczegóły i dowiemy się, jakie gry pobierzemy w nadchodzącym miesiącu.

Wszystkie nowości będziemy mogli pobierać na PS5 i PS4 od pierwszego wtorku miesiąca, zatem szykujmy się na 4 czerwca, godzinę 11:00. Do tego czasu możemy przypisywać do biblioteki tytuły, które obecnie są dostępne w ofercie Essential, czyli:

EA Sports FC 24 Standard Edition | PS4, PS5

Ghostrunner 2 | PS5

Tunic | PS4, PS5

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Hades największą prośbą społeczności PlayStation

Społeczność PlayStation zrzeszona na Reddit jak co miesiąc stara się odgadnąć, co Sony zaoferuje nam w kolejnym miesiącu w ramach PS Plus Essential. Tym razem gracze stawiają przede wszystkim na Hades, czyli produkcję mającą na karku już 4 latka. To efektowny, roguelike’owy dungeon crawler, osadzony w świecie znanym z greckiej mitologii. Gra bardzo często pojawia się wśród życzeń graczy, ale tym razem jest mocny argument, dlaczego wymieniano ją na Reddit najczęściej. Jest nim Hades 2, który zadebiutował 6 maja na komputerach PC. Forumowicze liczą na to, że z tej okazji jedynka zostanie rozdana posiadaczom abonamentu.

Drugim najczęściej wymienianym tytułem wśród życzeń do PS Plus na czerwiec, jest Sonic Frontiers, czyli najnowsze przygody niebieskiego jeżyka. Póki co, tytuł jest dostępny jedynie w formie triala dla abonentów Premium. Dosyć często widzimy również prośby o Forspoken, które zostało wydane jedynie na PlayStation 5. Gra nie jest wybitna, ale zapewne w Plusie sprawdziłoby ją wielu z Was i zyskałaby drugie życie.

Chcielibyście, by przewidywania forumowiczów się sprawdziły? A może masz swoją trójkę wymarzonych gier, jakie chcesz zobaczyć w nowej ofercie? Jeśli tak, podziel się swoimi typami w komentarzach!

Źródło: Reddit