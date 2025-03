4 nowe prezenty za darmo w PS Plus. Ekskluzywne DLC tylko w abonamencie

Posiadacze PS Plus mogą liczyć na kolejny zastrzyk darmowych atrakcji – 4 paczki DLC do 4 gier są dostępne za darmo, tylko w abonamencie!

Aby jednak w ogóle mieć możliwość zgarnięcia trzech pakietów do popularnych gier, trzeba tego Plusa mieć!

PS Plus – ekskluzywne pakiety tylko dla subskrybentów

W usłudze PS Plus znajdziecie wiele wartych uwagi gier (jak np. genialne FPS-y czy tytuły dla fanów RPG-ów), ale i co miesiąc jeszcze więcej atrakcji. W końcu nie chodzi tylko o pozycje zawarte w abonamencie PS Plus Essential, ale i choćby często przeoczane gry dostępne do streamingu na konsolę, bez potrzeby ich instalowania. No i są też DLC. Nie można o nich zapomnieć, szczególnie jeśli akurat gracie w tytuł, do którego zostały wydane.

Jak więc widzicie – mamy tu cztery paczki DLC do czterech popularnych gier. Wszystkie to pozycje sportowe, z nastawieniem na piłkę nożną. Fani darmowego eFootball czy UFL znajdą tu więc zastrzyk tak potrzebnych bonusów do gry i to bez dodatkowych opłat. Warto zaznaczyć, że te pakiety są ekskluzywne. To znaczy, że odebrać je mogą tylko członkowie programu PlayStation Plus.

Do tego również zestaw DLC dla 3on3 Freestyle, multiplayerowej gry w koszykówkę, również dostępnej za darmo. Na końcu kultowy i wiecznie żywy Valorant, FPS od Riot. Przywieszkę do broni i kilka innych bonusów zgarniecie za darmo.

Warto też pamiętać o innych atrakcjach. Więcej aktualności o subskrypcji PS Plus znajdziecie na naszym tagu.

