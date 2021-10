Tani PS Plus na rok. Specjalna promocja ograniczona czasowo

Widzimy Wasze ogromne zainteresowanie tanią subskrypcją PS Plus na 12 miesięcy. W związku z tym postanowiliśmy wraz ze sklepem Eneba stworzyć jeszcze jedną akcję promocyjną, abyście mogli skorzystać z tej okazji.

PS Plus daje sporo korzyści graczom. Od możliwości grania online w wielu tytułach, przez darmowe gry co miesiąc, po np. Video Pass, czyli dostęp do biblioteki filmów i seriali. W związku z tym naprawdę warto stać się nabywcą Plusa, jeśli obecnie nie posiadacie opłaconego dostępu.

Uwaga – kod jest przeznaczony wyłącznie dla czytleników PlanetaGracza.pl i zadziała jedynie po wejściu do sklepu Eneba z poniższego linku. Gdyby kod nie chciał współpracować, spróbujcie skorzystać z trybu incognito lub usuńcie ciasteczka. Oferta jest ważna do 18 października 2021 roku, do godziny 10:00.

subskrypcja PlayStation Plus 365 dni – 182,31 zł z kodem PLANETAGPLUS

Ważne – powyższa kwota obowiązuje w momencie pisania tego tekstu i może minimalnie się różnić podczas zakupu. Wynika to z wahań kursu Euro, aczkolwiek cena końcowa powinna wynosić kilka-kilkadziesiąt groszy więcej lub mniej.

Aby uzyskać taką cenę, przejdźcie na stronę produktu, ustawcie w prawym górnym rogu walutę na Euro i wybierzcie z tabelki ofertę z najniższą kwotą. Po dodaniu produktu do koszyka wpiszcie kod PLANETAGPLUS i wybierzcie płatność przez Przelewy24. Naciśnijcie na Continue, po czym na stronie płatności waluta powinna się zmienić na złotówki.

Gdzie wpisać kod rabatowy?

W wersji mobilnej: naciśnijcie Kup teraz, następnie wybierzcie metodę płatności i kliknijcie żółtą strzałkę. Pojawi się się nowa sekcja, w której należy wcisnąć Got discount code?, po czym w otwartym polu wpiszcie kod rabatowy.

W wersji desktop: naciśnijcie Kup teraz, następnie wybierzcie metodę płatności Przelewy24 i kliknijcie Got discound code?. W otwartym polu wpiszcie kod rabatowy.

To tylko jedna z wielu promocji, które możecie znaleźć na naszej stronie. Pozostałe znajdują się w tym miejscu. Codziennie dbamy o to, aby dostarczać Wam najciekawsze oferty na gry, usługi, dodatki, akcesoria gamingowe i konsole. To dobra okazja, by wielokrotnie zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych.