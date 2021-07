PS Now znów ma dużo lepszą ofertę od PS Plus. Red Dead Redemption 2 i więcej

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

PS Now może pochwalić się świetną ofertą. Nowy zestaw gier prezentuje się dużo, dużo lepiej względem lipcowego PlayStation Plus.

Powiedzmy sobie szczerze – oferta PS Plus na lipiec 2021 nie zachwyca. Znajdzie swoich zwolenników, ale daleko jej do miana bardzo dobrej. Wygląda na to, że inna usługa PlayStation znów przejmie pałeczkę abonamentu z lepszą ofertą na dany miesiąc.

W sieci pojawił się przeciek gier, które niedługo trafią do PlayStation Now. Lista jest bardzo satysfakcjonująca i każdy subskrybent usługi raczej będzie zadowolony. Znajdziemy na niej spore tytuły AAA, ale też przyjemnego indyka.

Oto gry zmierzające do PS Now w lipcu:

God of War

Judgment (dostępne do 4 października 2021 roku)

Moving Out

Nioh 2

Red Dead Redemption 2 (dostępne do 1 listopada 2021 roku)

Team Sonic Racing

Tak naprawdę każdy powyższy tytuł jest wart Waszej uwagi. Oczywiście jeśli posiadacie dostęp do usługi. Wypada przypomnieć, że PS Now nie jest oficjalnie dostępne w naszym kraju. Jeśli chcecie z niego skorzystać, musicie trochę pokombinować.

Pozostaje mieć nadzieję, że Sony prędzej czy później zdecyduje się na udostępnienie Now w Polsce. Powyższy zestaw dobrze pokazuje, jak wiele świetnych gier nam umyka. Oby gracze z Polski nie musieli już zbyt długo czekać.