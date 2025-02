Hity 2024 roku w o wiele niższych cenach. Promocje na gry AAA, w tym Silent Hill 2 czy Star Wars Outlaws

Promocje na gry, a w zasadzie na wielkie pozycje debiutujące w 2024 roku to coś, obok czego żaden gracz na PC nie powinien patrzeć obojętnie.

Jeśli nie jesteście współcześnie skłonni wydawać nawet po 300 złotych na najnowsze premiery AAA, to nawet lepiej. Bo dziś gry bardzo szybko tanieją, niezależnie od tego, czy mówimy o docenionym hicie, czy raczej tytule, który zebrał średnie oceny. Dzięki nowym promocjom w Instant-Gaming możecie zgarnąć klucze do aż 5 wielkich premier 2024 roku!

Promocje na gry, wielkie hity 2024 roku!

Warhammer 40,000: Space Marine 2 okazało się jedną z najlepszych gier 2024 roku, co zresztą nikogo nie dziwi. Deweloperzy nie chcieli rewolucji, a bardziej postawili na ewolucję i wydali przepiękny tytuł oferujący mnóstwo zabawy, tak dla samotnego gracza, jak i w kooperacji. Zresztą, wystarczy rzucić okiem na naszą recenzję, aby przekonać się, że warto.

Nie inaczej jest z remake’iem Silent Hill 2, który zgarnął u nas maksymalną notę. Gra Bloober Team prześcignęła wszystkie inne, bo w moim prywatnym rankingu to GOTY 2024. Horror idealny? Może i tak, ale z pewnością remake wytyczający nowe szlaki, porównywalny z hitami jak Resident Evil 2 czy 4. Obecna cena wynosząca 155 złotych to naprawdę niewiele, skoro w oficjalnej dystrybucji SH2 nadal kosztuje dwa razy tyle! Zachęcam też do naszej recenzji.

Star Wars Outlaws to może nie gra wspaniała, ale tytuł w sam raz dla fanów tej marki. Poza tym kosztuje naprawdę niewiele, bo 111 złotych w wersji na Ubisoft Connect. STALKER 2 również zasługuje na uznanie, szczególnie że po wielu aktualizacjach… nareszcie da się grać w większości bez zgrzytów (nasza recenzja, o tutaj). Na koniec zostawiłem tytuł, który nie potaniał aż tak, ale fani Indy’ego nie powinni przejść obojętnie obok przeceny.

Źródło: Opracowanie własne