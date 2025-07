Wuchang: Fallen Feathers to nadchodząca gra w stylu souls-like, która już niedługo zadebiutuje na rynku. Teraz preorder gry na PC możecie kupić w świetnej cenie. Promocja naprawdę kusi!

Promocja na Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers to mroczna, klimatyczna gra akcji RPG, która przenosi nas do alternatywnej, późnodynastycznej Chin, gdzie chaos i magia splatają się w niebezpieczną całość. Gramy jako Bai Wuchang, wojowniczka-piratka dotknięta tajemniczą chorobą zwaną Feathering Disease, która przemienia ludzi w potworne istoty. W miarę odkrywania rozległego i pełnego niebezpieczeństw świata Shu, poznajemy fragmenty przeszłości Bai, nawiązujemy kontakty z innymi postaciami i stawiamy czoła brutalnym przeciwnikom. Wszystko to w oprawie bogatej w detale, inspirowanej chińską kulturą i mitologią, które nadają grze wyjątkowy, głęboki klimat.

System walki w Wuchang: Fallen Feathers to prawdziwa gratka dla fanów wymagających, precyzyjnych starć – kluczowe są tu perfekcyjne uniki, które ładują specjalną energię pozwalającą na zadawanie potężnych ciosów. Bai dysponuje aż 25 różnymi rodzajami broni i unikalnymi stylami walki, a także magią, która dodaje kolejną warstwę taktyki. Gra wprowadza też interesujący mechanizm szaleństwa — im bardziej Bai popada w ten stan, tym większą moc zyskuje, ale ryzyko śmierci i pojawienia się groźnego sobowtóra rośnie. To odwaga i spryt gracza zdecydują, czy wykorzysta tę siłę, czy zostanie przez nią pokonany.

Kto z was planuje ograć ten tytuł?

