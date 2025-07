Ghost of Yotei, kolejna samurajska gra od Sony, jeszcze nie zadebiutowało, a już ustawia się w szeregu obok największych premier PlayStation. Świadczy o tym choćby świeżo zapowiedziana edycja kolekcjonerska, która nie bierze jeńców. Cena? 249,99 dolarów. Zawartość? Warta zachodu, choć nie dla każdego.

Ile za kolekcjonerską Ghost of Yotei? Podano cenę i zawartość

W czasach, gdy edycje kolekcjonerskie często ograniczają się do steelbooka i cyfrowych skórek, Ghost of Yotei idzie o krok dalej – albo raczej: kilkanaście kroków. Główną atrakcją zestawu jest okazała replika Ghost Mask – inspirowana wyglądem głównego bohatera, Atsu. Obok niej znajdziemy tsubę (czyli straż miecza), stylowy sash, art cards, klimatyczne drzewko ginkgo w formie papierowego origami oraz tradycyjną japońską grę Zeni Hajiki z dołączoną sakiewką. Krótko mówiąc: to edycja, którą nie tylko się stawia na półce, ale też przeżywa.

Zaskoczeniem – choć niestety coraz bardziej powszechnym – jest brak fizycznej wersji gry. Mimo że cała kolekcja robi ogromne wrażenie jako przedmiot fizyczny, sama gra dołączana jest jedynie w formie cyfrowego kodu. To może rozczarować kolekcjonerów, którzy liczyli na pełne, „dotykalne” doświadczenie. Jednak patrząc na zawartość całości – Sony wyraźnie celuje w graczy, którzy bardziej cenią klimat, symbolikę i immersję niż plastikowe pudełko.

Cała zawartość:

Maska Ducha

Szarfa

Tsuba

Papierowy model drzewa miłorzębu

Karty artystyczne

Gra na monety Zeni Hajiki i etui

Do tego zawartość cyfrowa, m.in. sama gra:

Kod do pobrania cyfrowego Ghost of Yōtei

Zbroja węża

Cyfrowy Deluxe Barwnik Zbroi

Cyfrowy Deluxe Koń i Siodło

Zestaw Miecza

Mapy podróżnika (wczesne odblokowanie)

Czar

Poza fizycznymi gadżetami, edycja kolekcjonerska oferuje również wszystkie dodatki z wersji Digital Deluxe, m.in. Snake Armor, unikalne farby, specjalnego konia z siodłem, zestaw map podróżnika, miecz i amulet. Co ciekawe, nie ma tu popularnej ostatnio opcji wczesnego dostępu do gry. Sony postawiło na uczciwe podejście: niezależnie od wersji, grasz w tym samym momencie co reszta świata.

Ile taki zestaw będzie kosztował w Polsce? 250 dolarów w przeliczeniu daje nam niespełna 1000 złotych. Można zatem oczekiwać czegoś w okolicach 999 PLN.

