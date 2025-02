Wielka weekendowa promocja na gry na PS4 i PS5 w PS Store. Wybraliśmy najlepsze oferty

W PS Store jest już dostępna nowa promocja na gry na PS4 i PS5. „Oferta na weekend” to nie tylko mniejsze pozycje, ale również większe hity AAA!

Nowa, weekendowa promocja na gry na PS4 i PS5 wystartowała w PS Store! Dzięki temu gracze mogą zgarnąć wiele udanych tytułów w znacznie niższych cenach, a obniżki wynoszą do -60%! Mimo wszystko da się zaoszczędzić więcej. Jak to zrobić?

Wystarczy zainteresować się kartami doładowującymi portfel w PlayStation Store. Dzięki nim taniej kupicie nie tylko subskrypcję PlayStation Plus, ale również i wszystkie produkty w cyfrowym sklepie z grami. Jeśli, dla przykładu, kupicie doładowanie o wartości 100 złotych, zapłacicie za nie tylko 83,21 zł, czyli to tak, jakby wymienić taką kwotę na cyfrowy banknot 100 zł.

Wybrane promocje na gry na PS4 i PS5 w PS Store z okazji „Oferty na weekend”:

Przecen jest sporawo, więc polecam również samodzielnie sprawdzić bogaty katalog wspaniałości w PS Store. Powyższe pozycje to tylko sugestia, czym warto się zainteresować, jak choćby naprawdę świetnym Warhammer 40,000: Space Marine 2. Taniej zgarniecie również niedawne Disney Epic Mickey Rebrushed czy niezależną perełkę z tego roku, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter!

Ofert jest więc naprawdę sporo, ale nic straconego, jeśli akurat nic Was nie zainteresuje. W końcu w PlayStation Store regularnie są jakieś promocje, a my zawsze o wszystkich informujemy. Strona główna akcji „Oferta na weekend” dostępna jest w tym miejscu.

Źródło: PS Store