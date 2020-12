Project Athia i GhostWire: Tokyo są czasowo ekskluzywne na PS5

Sony potwierdziło, że GhostWire: Tokyo i Project Athia są produkcjami czasowo ekskluzywnymi na PS5. Wiemy, na jak długo.

Taktyka Sony na nową generację ponownie zakłada ostre wzmocnienie biblioteki tytułów ekskluzywnych. Japończycy planują zachęcić graczy do swojej konsoli za pomocą świetnych gier, co najwyraźniej wychodzi im całkiem dobrze i widać to po wynikach sprzedaży.

Aktualnie lista tytułów na wyłączność PlayStation 5 nie jest specjalnie pokaźna, choć ulegnie znacznej rozbudowie w nadchodzących miesiącach. Na kanale PlayStation na YouTube pojawił się film zapowiadający gry nadchodzące na konsolę. Zdradził on kilka istotnych informacji.

Okazuje się, że Project Athia od Square Enix będzie ekskluzywne dla PS5 przez dwa lata, a następnie będzie mogło pojawić się na innych platformach. Podobnie sprawa wygląda w przypadku GhostWire: Tokyo wydawanego przez Bethesdę, jednak ten tytuł straci ekskluzywność już po roku od premiery.

Ujawnienie takich informacji pozwoli uniknąć nieporozumień podobnych podobnych do tego z Death Stranding, które okazało się być tylko chwilowym tytułem ekskluzywnym na PS4 i dość szybko ogłoszono jego wersję na PC. Nieco rozzłościło to fanów Sony, ale koniec końców wyszło grze na dobre.

Mimo bycia jedynie chwilowymi grami na wyłączność, GhostWire: Tokyo i Project Athia powinny solidnie wzmocnić repertuar PlayStation 5. To nieźle zapowiadające się tytuły, które wzbudziły spore zainteresowanie wśród graczy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.