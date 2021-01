Prey 2 czy kontynuacja Dishonored? Kolejne informacje o nowej grze Arkane

Możliwe, że Arkane pracuje nad Prey 2 lub Dishonored 3. Jedna z pracowniczekl studia ujawniła, jaki projekt zmierza do graczy.

Arkane Studios to dwa zespoły, które dostarczyły branży gier wideo wiele wyśmienitych produkcji. Seria Dishonored i reboot Prey to naprawdę świetne i oryginalne gry, które zebrały bardzo wysokie oceny i zdobyły wielu fanów.

Ostatnio często plotkuje się o tym, co takiego szykuje Arkane w ramach następnego projektu. Wiemy, że poza Deathloop nadchodzi coś jeszcze, ale aż do teraz nie otrzymaliśmy żadnej konkretnej wskazówki.

W końcu gracze odkryli coś interesującego. Na profilu LinkedIn pracowniczki Arkane pojawiła się wzmianka o tym, że pracuje ona nad niezapowiedzianym projektem.

Gra ma działać na silniku Unreal Enigne 4 i być produkcją fantasy. Jeśli założymy, że nie chodzi o podgatunek science-fiction tylko typową fantastykę, możemy założyć, że Arkane nie pracuje nad Prey 2. Bliższe tej stylistyce byłoby zdecydowanie Dishonored 3.

Co ciekawe, oznacza to, że Arkane zmienia swój główny silnik do tworzenia gier. Do tej pory ich produkcje powstawały na CryEngine, co może sugerować, że deweloperzy tworzą kolejną, nową markę.

Z każdym tygodniem pojawia się coraz więcej tropów odnośnie nowego projektu Arkane. Jego zapowiedź najpewniej zobaczymy po premierze Deathloop, która odbędzie się 21 maja tego roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.