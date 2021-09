Premiery gier obecnego tygodnia. 5 gier i starcie dwóch gigantycznych marek

W tym tygodniu w walce o dusze graczy wezmą udział m.in. Konami, EA i Amazon. Oto premiery gier na wrzesień 2021, które warto zaznaczyć w kalendarzu.

To idealny czas dla fanów gier sportowych i MMORPG. Ci mogą już powoli zakasywać rękawy na emocje i rywalizację w sieci. A co z osobami, które preferują bardziej prywatne sesje? Nie będzie może zbyt wiele gier do wyboru, acz znajdzie się coś w sam raz na next-geny.

Najlepsze premiery gier wrzesień 2021 – przegląd tygodnia

New World

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 28 września

Producent: Amazon Games

Wydawca: Amazon.com, Inc.

New World zdążyło obrosnąć legendą jeszcze przed samą premierą. Jest to bowiem gra, którą trzykrotnie próbowano dowieźć w terminie i za każdym razem twórcy napotykali problemy. Miejmy nadzieję, że 28 września to data ostateczna, a my będziemy mogli wreszcie zanurzyć się w ogromnym, RPG-owym świecie, przeznaczonym do rozgrywki online. Swobodny system rozwoju, wymagające starcia i urozmaicony projekt mapy mają wyróżniać grę na tle konkurencyjnych MMORPG.

Ghostrunner

Platformy: PS5, XSX

Data premiery: 28 września

Producent: One More Level / 3D Realms

Wydawca: All in! Games

Z długiej listy gier, które otrzymają next-genową aktualizację, następna w kolejce jest produkcja polskiego studia. Ghostrunner za chwilę będzie śmigać na PS5 i Xbox Series w natywnej rozdzielczości 4K. A jako, że mocy nowym konsolom nie brakuje, to otrzymamy możliwość uruchomienia gry w trybie do nawet 120 kl/s. Dodatkowo szybsze wczytywanie, aktywny ray tracing i specjalnie dla graczy PS5 pełna obsługa funkcji DualSense.

AWAY: The Survival Series

Platformy: PC, PS5, PS4

Data premiery: 28 września

Producent: Breaking Walls

Wydawca: Breaking Walls

Lubicie podglądać w telewizji zwierzątka w ich naturalnym środowisku? AWAY: The Survival Series może być ciekawą alternatywą dla filmów przyrodniczych, gdyż pozwoli poznać dziki świat od „wirtualnej kuchni”, . Wcielając się w lotopałankę i kilka innych gatunków zwierząt przekonamy się na własnej skórze, jak niebezpieczne bywa ich życie. Celem gry rzecz jasna jest przetrwanie w obliczu zagrożeń, a będą nimi głód i naturalni wrogowie. Emocji nie powinno więc zabraknąć, ale też pięknych widoków dzięki fotorealistycznej oprawie.

eFootball 2022

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 30 września

Producent: Konami

Wydawca: Konami

Wielkimi krokami zbliża się pojedynek gigantów w kategorii gier sportowych. W narożniku z symbolem Konami mamy eFootball 2022. Mocne strony zawodnika to m.in. bezpłatna możliwość gry w ramach meczów towarzyskich, do których przystąpimy z jedną z 9 drużyn do wyboru. Pełna zawartość wraz ze wszystkimi trybami i zespołami będzie dostępna wyłącznie za opłatą. Ale najważniejszą cechą i jednocześnie zaletą jest cross-play na wszystkich platformach. Czy to starczy, aby ukraść EA co nieco fanów piłki nożnej?

FIFA 22

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, Switch

Data premiery: 1 października (27 września wczesny dostęp)

Producent: EA Sports

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Z jednej strony eFootball, a z drugiej jak co roku FIFA. Najnowsza odsłona gry nie powinna być obiektem szydery, a na pewno nie przez wzgląd na liczbę zmian w rozgrywce i oprawie. Nowości czekają w trybie kariery, w zmienionych zasadach gry online, czy animacjach zawodników i lepszym odwzorowaniu taktyki meczowej. W wyniku wydania FIFA 22 w dwóch różnych wariantach (konsole PS5 i XSX otrzymają next-genową edycję) EA znów wywoła oburzenie wśród graczy. Nie zmienia to jednak faktu, że i tak miliony użytkowników będzie grało w FUT, z chęcią zebrania najlepszych kart piłkarzy.