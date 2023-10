W tym tygodniu 27 gier debiutuje na PS5 i PS4. Co oprócz Spider-Man 2?

Spider-Man 2 zdominował ten tydzień, jeśli chodzi o nowe gry na PlayStation 5. Czy warto pobujać się na pajęczynie, przeczytacie w naszej recenzji tego tytułu. Poniżej natomiast przedstawiamy listę premier zarówno na PS5, jak i na PS4. To gry debiutujące w dniach od 16 do 22 października. Na obu konsolach dostajemy po 27 świeżutkich gier.

Premiery gier na PS5 i PS4 (16-22 października 2023)

Wśród ciekawszych nowości, oprócz wspomnianego Człowieka Pająka, znajdziemy m.in. Kona II: Brume, grę FPP z elementami survivalowymi od studia Parabole. Warto zainteresować się również takimi tytułami jak Sonic Superstars oraz Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged. Ten tydzień przyniesie ze sobą również nieco powrotu do przeszłości. W PS Store pojawią się klasyczne gry w postaci A Boy And His Blob Retro Collection i Gargoyles Remastered.

Gry na PS5

Kingdom Eighties (16 października)

A Boy And His Blob Retro Collection (17 października)

Skull Island: Rise of Kong (17 października)

Sonic Superstars (17 października)

Tennis On-Court (17 października)

The Caligula Effect 2 (17 października)

Wizard With a Gun (17 października)

Ball laB II (18 października)

Hellboy Web of Wyrd (18 października)

Kona II: Brume (18 października)

Slender: The Arrival (18 października)

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (19 października)

Animal Hospital (19 października)

Bish Bash Bots (19 października)

Endless Dungeon (19 października)

Harmony’s Odyssey (19 października)

Hidden Cats in London (19 października)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (19 października)

Laika: Aged Through Blood (19 października)

Mail Time (19 października)

Spirit of the Island (19 października)

The 7th Guest VR (19 października)

The Gap (19 października)

World of Horror (19 października)

Marvel’s Spider-Man 2 (20 października)

TrinityS (20 października)

Warm Snow (20 października)

Gry na PS4

D Laser (16 października)

Zombie Garden vs Plants Defence Battle (16 października)

A Boy And His Blob Retro Collection (17 października)

Skull Island: Rise of Kong (17 października)

Sonic Superstars (17 października)

Vlad Circus: Descend into Madness (17 października)

Axis Football 2024 (18 października)

Ball laB II (18 października)

Hellboy Web of Wyrd (18 października)

Kona II: Brume (18 października)

Agatha Christie – Murder on the Orient Express (18 października)

Animal Hospital (19 października)

Bish Bash Bots (19 października)

Endless Dungeon (19 października)

Gargoyles Remastered (19 października)

Harmony’s Odyssey (19 października)

Hidden Cats in London (19 października)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (19 października)

Laika: Aged Through Blood (19 października)

Mail Time (19 października)

Spirit of the Island (19 października)

The Gap (19 października)

The Jackbox Party Pack 10 (19 października)

World of Horror (19 października)

3D PrintMaster Simulator (20 października)

TrinityS (20 października)

Warm Snow (20 października)

Dajcie znać, które gry z listy wylądują na Twojej konsoli!