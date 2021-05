Premiery gier obecnego tygodnia. 5 przerażająco dobrych nowości

W tym tygodniu ciężko będzie oderwać się od kompa lub konsoli. Wszystkiemu winne są premiery gier na maj 2021, a szczególnie jedna, straszna pozycja.

Tak naprawdę najnowsze zestawienie tygodnia powinno zakończyć się na jednej, bardzo ważnej premierze od Capcomu, ale dla zasady zerknąłem na pozostałe zapowiedzi. I wcale nie jest tak źle. Na początku maja z nowości zadowoleni będą zarówno fani hardcorowych symulatorów kosmicznych, oldschoolowych przygodówek, jak i preferujący kooperacyjną rozgrywkę.

Premiery gier maj 2021 – przegląd tygodnia

X3: Farnham’s Legacy

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 4 maja (wczesny dostęp)

Producent: Egosoft

Wydawca: Egosoft

Symulatory kosmiczne od zawsze uchodziły za gry z trudnym progiem wejścia. Nie inaczej jest z X3: Farnham’s Legacy. Początkujący gracze będą mieć problemy z połapaniem się w mechanice rozgrywki, co może szybko zniechęcić. Z kolei weterani wychowani na X1/X2 wsiąkną natychmiast, czerpiąc satysfakcję ze zwiedzania rubieży kosmosu, wykonywania misji i walki z wrogimi statkami. Oczywiście nie zabrakło zmian w stosunku do poprzednich odsłon – twórcy wprowadzili system dyplomacji, budowy stacji kosmicznej czy nowe kwatery dla bohatera.

Almighty: Kill Your Gods

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 5 maja (wczesny dostęp)

Producent: RUNWILD Entertainment

Wydawca: Versus Evil

Chyba nie będę daleki od prawdy mówiąc, że Almight ma wiele wspólnego z Anthem. Podobnie jak porzucony już projekt przez EA, został zrealizowany w konwencji kooperacyjnego RPG akcji z charakterystyczną mechaniką poruszania i walki. Inny jest tu natomiast setting świata, w którym rolę przeciwnika przejmują bogowie i demony. Możemy pozbywać się ich samodzielnie lub w czteroosobowym zespole i to bez obawy o łatwiejsze starcia. Od reszty zbliżonych formą gier Almight odróżnia ciekawy system rozwoju postaci. Każdy pokonany boss to punkty, które posłużą do rozbudowy własnej wyspy – co ma także wpływ na umiejętności bohatera.

Hood: Outlaws & Legends

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 7 maja (wczesny dostęp)

Producent: Sumo Digital

Wydawca: Focus Home Interactive

Hood: Outlaws and Legends to kolejna propozycja dla fanów kooperacyjnej rozgrywki, choć z dużym naciskiem na sieciową rywalizację. Zebrawszy 4-osobową ekipę łotrów ruszymy na szlacheckie posiadłości, by kraść i przy okazji zabijać. W zależności od trybu gry w dorobieniu się majątku będą nam przeszkadzać AI i druga drużyna graczy. Aby dotrzeć do skarbu ze swoim zespołem będzie trzeba zastanowić się, jaka taktyka jest lepsza – byle szybko i ryzykownie czy z użyciem dywersji.

Papetura

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 7 maja

Producent: Petums

Wydawca: Petums

Z łezką w oku wspominacie Botaniculę, Machinarium lub Samorost? Jeśli tak to na pewno spodoba Wam się Papetura. To przygodówka point&click z przyjemną dla oka oprawą graficzną i ujmującą ścieżką dźwiękową (od autora OST z Machinarium oraz cyklu Samorost). Twórca gry zaprasza nas do kwiatowego więzienia, gdzie czekają na nas ciekawe lokacje inspirowane mikrobiologią oraz intuicyjne łamigłówki. Niski poziom zagadek to celowy zabieg, aby gracze mogli skupić się na widokach i opowieści.

Resident Evil Village

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 7 maja

Producent: Capcom

Wydawca: Capcom

To chyba aż nazbyt oczywiste, że najważniejszą premierą tygodnia jest Resident Evil Village. W najnowszej odsłonie zombie już nas nie pogryzą. Będą za to na miejscu wampiry i inne świry, które mają wiele wspólnego z wilkołakami. O klasycznych motywach serii raczej nie ma mowy, lecz nawet weterani maja powody do radości. Zauważymy sporo nawiązań do 4. części gry, a w tym umiejscowienie akcji, dostępny handlarz, okno ekwipunku czy większy nacisk na bezpośrednią walkę zamiast unikania zagrożenia. Szykuje się dobra zabawa na więcej niż jeden wieczór.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…