Resident Evil Village – czas gry. To nie jest tytuł na jeden wieczór

Do sieci wyciekły informacje o czasie, w którym da się przejść Resident Evil Village. Długość gry stanowi bardzo miłe zaskoczenie względem poprzedniej odsłony.

Nowa odsłona Resident Evil trafiła już w ręce pierwszych graczy. Do oficjalnej premiery mamy jeszcze ponad tydzień, ale już w sieci można natknąć się na spoilery i niepublikowane wcześniej informacje na temat tego tytułu.

Jak donosi słynny informator, Dusk Golem, aby ukończyć Resident Evil Village potrzeba od 13 do 16 godzin. To dużo więcej względem RE7, które dało się przejść w niecałe 8 do 9 godzin. Informacje Dusk Golema potwierdzają też niektórzy szczęśliwcy, którym udało się przejść grę przed premierą.

Bynajmniej nie jest to więc krótki tytuł. Capcom obiecał, że Village jest dużo większe i bardziej rozbudowane względem poprzedników i ewidentnie nie były to puste słowa.

Długość gry wynika z większej otwartości i różnorodności lokacji. W grze, poza tytułową wioską, przyjdzie nam zwiedzić między innymi zamek Lady Dimitrescu i kilka innych miejscówek. Dodatkowo gra pozwala też na bardziej swobodną rozgrywkę i nie ogranicza się do przemierzania ciasnych korytarzy. Jeśli jakimś cudem martwiliście się, że nowy Resident będzie grą na jeden wieczór, możecie już przestać.

Oczywiście ostateczny czas przejścia tytułu będzie mocno subiektywny. Część graczy zapewne „przebiegnie” przez niego w mniej niż 10 godzin, a inni poświęcą się eksploracji i wycisną z Village dużo więcej zabawy. Pozostaje tylko czekać na premierę.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.