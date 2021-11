Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych gier do rozgrywki solo lub w sieci

Preferujecie gry z gatunku strzelanek, przygodówek, survival lub symulacji? To dobrze, bo takież są premiery gier na listopad 2021.

Listopad powitał nas już ciekawymi grami, lecz największa bomba miesiąca jeszcze przed nami. Ta z nadrukiem od EA wybuchnie lada dzień, a ogromnej eksplozji będzie towarzyszyć seria pomniejszych rozbłysków. Jeśli nie chcecie, by całkiem Was oślepiło, zawczasu sprawdźcie poniżej, kiedy i na jakie platformy zaplanowano atak z premierami.

Najlepsze premiery gier listopad 2021 – przegląd tygodnia

Sherlock Holmes: Chapter One

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 16 listopada

Producent: Frogwares

Wydawca: Frogwares

Powrót najsłynniejszego detektywa w branży gier co najmniej zaciekawi fanów intryg, zagadek i ogółem przygodówek. Aczkolwiek weterani serii muszą przygotować się na nowy styl rozgrywki. To nie będzie klasyczny point&click, w którym historia prowadzona jest w wolniejszym tempie. Elementy przygodowe połączono z etapami akcji – rozgrywka umożliwi walkę z wykorzystaniem broni palnej i obiektów otoczenia. I co równie istotne, w trakcie odkrywania głównego wątku możemy rozwiązywać zadania poboczne.

Surviving the Aftermath

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 16 listopada

Producent: Iceflake Studios

Wydawca: Paradox Interactive

Po skolonizowaniu Marsa przyszła pora na odbudowę cywilizacji na Ziemi, gdzie jak nas zapewniano w 1. części gry, doszło do apokalipsy. Od samych podstaw postawimy pierwsze budynki, zadbamy o właściwe gospodarowanie zasobami, nie zapominając rzecz jasna o opiece nad ocalałymi ludźmi. Na przestrzeni kampanii fabularnej poznamy 6 biomów o różnych warunkach naturalnych, w których rozbudowę i rozwój kolonii utrudnią nam bandyci, kataklizmy czy też niebezpieczne zwierzęta.

Microsoft Flight Simulator: Reno Air Races

Platformy: PC, XSX

Data premiery: 18 listopada

Producent: Asobo Studio

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Zdążyliście już nabyć wprawę w sterowaniu wirtualnymi samolotami w Microsoft Flight Simulator? To dobrze, bo niebawem będzie okazja do sprawdzenia swoich umiejętności w ramach rywalizacji online. Nadchodzące DLC umożliwi wzięcie udziału w lotniczych zawodach STIHL National Championship. Powietrzne wyścigi mają odbywać się w wydzielonym terenie nad Nevadą, a do wyboru będą najszybsze samoloty z okresu II wojny światowej.

Battlefield 2042

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 19 listopada

Producent: EA DICE / Digital Illusions CE

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Zdaje się, że w Battlefield 2042 miłośników rozgrywek online czeka sporo zabawy. Mówię o lokacjach, które wyposażono w zaawansowany system destrukcji. Zaskakujące mają być także warunki pogodowe i kataklizmy nie oszczędzające graczy. Do rachunku szczęścia należy dodać nowe tryby gry (w tym portal oferujący starcia armii z różnych okresów) oraz poszerzoną skalę zmagań. W wyznaczonych ku temu trybach na polu bitwy będzie mogło się spotkać aż 128 osób. W tym roku Call of Duty: Vanguard raczej przegra pojedynek na najlepsze multi.

Icarus

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 20 listopada

Producent: RocketWerkz

Wydawca: RocketWerkz

Gry survivalowe są u Was na pierwszym miejscu? Nie ma problemu, bo i w tym gatunku mamy coś ciekawego do zaproponowania. Icarus to najnowszy projekt twórcy DayZ, który rozwija koncepcję przetrwania w niesprzyjającym środowisku. Zombie znikną nam z radaru w trakcie poznawania świata, ale na brak zagrożeń życia nie ma co liczyć. Ilość punktów HP mogą wyzerować m.in. dzikie zwierzaki, zmienna pogoda czy też deficyt podstawowych zasobów. Co istotne, system rozgrywki opiera się na sesjach ograniczonych czasem (za każdym razem trzeba wracać do huba) i czas ten możemy spędzić solo lub w kooperacji aż do 8 graczy.