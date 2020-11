Premiery gier: 23-29 listopada

Zapowiada się spokojny tydzień z kilkoma ciekawymi nowościami. Najwięcej hałasu wśród gier na listopad wywoła długo wyczekiwany dodatek do gry Blizzarda.

Grafik nowości zaplanowanych na ten tydzień raczej nie wprawi nas w przesadną ekscytację. To bardziej taka cisza przed nadchodzącą „burzą” – jeśli wiecie, co mam na myśli. Aczkolwiek pojawi się kilka smaczków dla fanów turówek, przygodówek czy gier MMO. Jedna z gier nawet zmusi nas do wstania z kanapy lub fotela, co dobrze wpłynie na układ krążenia i poprawę nastroju.

Oto przed Wami lista gier z premierą w ostatnim tygodniu listopada.

World of WarCraft: Shadowlands (24 listopada)

Platforma: PC

Początek tygodnia zapowiada się świetnie dla fanów WoW-a. Wreszcie po kilkutygodniowej obsuwie zadebiutuje 8 dodatek do gry, który wprowadzi Krainę Ciemności. Do zwiedzenia będą 4 strefy z różnymi aktywnościami. Szykujcie się na rajdy i unikalne zadania. Nowością w rozgrywce będzie możliwość zawarcia paktu z jedną z 4 grup mieszkańców, co udostępni nowe moce.

RAM Pressure (24 listopada)

Platforma: PC – Steam

Niezależna turówka w klimatach sc-fi potrzebowała zaledwie dwóch tygodni, aby opuścić wczesny dostęp i zadebiutować w pełnej wersji na Steam. Gierkę rekomenduje zwłaszcza fanom cyklu XCOM i Mutant Year Zero, bowiem bazuje na podobnych mechanikach rozgrywki, łącząc elementy strategii i taktyki. I co chyba powinno przekonać każdego do testów, jest całkowicie za darmo.

Just Dance 2021 (24 listopada)

Platforma: PS5

Są wśród nas królowie/królowe parkietu? Nawet jeśli nie, w Just Dance można podszkolić swoje umiejętności taneczne, a nawet postawić swój pierwszy krok, podczas gdy rytm do zabawy nadają popularne utwory pop. Możemy bawić się w kilka osób przed ekranem, rywalizując o najwyższe noty lub po kryjomu bić rekordy, idealnie odwzorowując układy taneczne.

Spirit of the North: Enhanced Edition (26 listopada)

Platforma: PS5

Otrzymanie premierowej sztuki PS5 graniczyło z cudem, ale gra była warta świeczki. Przykładowo fani przygodówek mają okazję sprawdzić odświeżoną wersję jednej z najładniejszych gier z tego gatunku. Wcielając się w liska, odbędziemy wycieczkę życia po Skandynawii, zwiedzając tereny górskie, polany obsypane śniegiem czy też antyczne ruiny. Przed nami sporo eksploracji, jak również zagadek środowiskowych i porządnej historii.

Out of Space: Couch Edition (25 listopada)

Platforma: PS4, XONE, Switch

Co by było, gdyby seria The Sims rozgrywała się nie na Ziemi a w kosmosie? Na to pytanie odpowie Out of Space. To gra z założenia podobna do innych symulatorów życia, choć z dodatkowymi aktywnościami. Obowiązkowo będziemy tworzyć interesujące aranżacje wnętrza statku kosmicznego, a czasem walczyć z kosmitami i sprzątać po nich glutowatą maź.

To jakie nowości wpadły Wam w oko?

Grzegorz Rosa