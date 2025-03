Nowy dungeon crawler za darmo na Steam. Gra oparta na kultowym RPG-u z 1981 roku

Wizardry Variants Daphne to nowy PeCetowy dungeon crawler oparty na kultowej serii Wizardry. Gra za darmo zadebiutowała na Steam i cieszyć się nią może każdy!

RPG-i to powszechnie uwielbiany przez graczy gatunek, a gry typu dungeon crawler stanowią ich pewną odnogę, potencjalnie cieszącą się mniejszym zainteresowaniem. Czasami jednak trafi się perełka jak choćby Wizardry Variants Daphne. Tytuł chińskiego studia Drecom już jakiś czas temu zdobył olbrzymie zainteresowanie na platformach mobilnych. W końcu został wydany na PC.

Gra za darmo oparta na kultowym RPG-u

Twórcy wszem i wobec podkreślają jak wielki wpływ na nich miało jeden z „oryginalnych gamingowych RPG-ów”, pionierska gra stanowiąca jeden z filarów współczesnych gier fabularnych. Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord oryginalnie zadebiutowało w 1981 roku, a od tamtej pory doczekało się niezliczonej ilości sequeli, naśladowców i duchowych spadkobierców. Jednym z nich jest właśnie omawiana tu pozycja.

Raz na 100 lat otwiera się Otchłań. Jest to klątwa śmierci, która pochłania kontynent. Czarnoksiężnik, który pożądał Śmierci, pożerał ludzi i zwierzęta, pogrążając świat w rozpaczy. Dziedzicząc moc pieczętowania Otchłani przez pokolenia, królowie nadal chronili królestwo przed klątwą. Ale teraz król zniknął, a świat jest pochłaniany przez śmierć, chwila po chwili. Sam opór jest bez znaczenia. Nie pozostaje nic innego, jak zginąć. – czytamy w opisie fabuły gry

Sama rozgrywka jest raczej klasycznym podejściem do dungeon crawlerów. Skupiamy się na eksploracji posępnych lochów, prowadzeniu naszej drużyny i walce z przeciwnikami oraz zbieraniu wyposażenia. Kluczem do przetrwania w tym niegościnnym środowisku jest odpowiednie dopasowanie członków zespołu, mając na względzie ich umiejętności. Co ciekawe, gra oferuje nawet anglojęzyczny dubbing!

Na zachęcę polecam obejrzeć również zwiastun produkcji. Gra na razie zebrała „mieszane” oceny w serwisie Steam, głównie ze względu na większe lub mniejsze problemy z działaniem na części specyfikacji. Nie jest to jednak nic, czego nie dałoby się naprawić.

Źródło: Steam