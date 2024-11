Kochamy darmowe gry, prawda? Tym bardziej, gdy mowa o naprawdę wysokiej jakości produkcjach. Tak się składa, że już teraz możecie pobrać i zagrać zupełnie za darmo w dwie klasyczne strzelanki na PC. Swego czasu były to jedne z najważniejszych platform do rozgrywek online, a teraz nie musicie za nie płacić.

Gry za darmo na PC – to kultowe strzelanki

Kojarzycie serię Unreal? To synonim klasyki grania na komputerze, o czym na pewno wiedzą fani strzelanek online i nie tylko. Jeżeli darzycie markę sympatią, to mamy dla was dobre wieści — już teraz możecie pobrać za darmo dwie odsłony tej gry.

Linki do pobrania gier znajdziecie poniżej:

Seria Unreal Tournament to kultowa seria strzelanek pierwszoosobowych, która od lat 90. XX wieku zachwycała graczy dynamiczną rozgrywką, innowacyjnymi trybami i zaawansowaną grafiką. Stworzona przez Epic Games, seria ta zyskała miano jednego z najważniejszych tytułów w historii e-sportu, przyciągając tysiące graczy na areny wirtualnych potyczek.

Cykl słynie z niezwykle szybkiej i agresywnej rozgrywki. Gracze mieli do dyspozycji szeroki arsenał potężnej broni, od klasycznych strzelb i karabinów maszynowych po futurystyczne plazmowe miotacze i rakietowe wyrzutnie. Areny, na których toczyły się walki, były niezwykle zróżnicowane, od futurystycznych miast po mroczne korytarze obcych statków kosmicznych.

Cały proces pobrania i instalacji jest bardzo prosty. Najpierw zasysamy pliki gry na dysk (bez opłat!), następnie wypakowujemy zawartość i korzystamy z instalatora. Gra działa na systemach Windows XP lub nowszych, a twórcy pracują obecnie nad wersją na Linuksa oraz MacOS.

