PlayWay stworzy symulator Mojżesza. Zobaczcie trailer

Polski producent dzieli się z graczami kolejnym ciekawym pomysłem na grę. Tym razem chodzi o Moses: From Egypt to the Promised Land, czyli produkcję, w której wcielimy się w postać biblijnego proroka.

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest być przywódcą Izraelitów, który suchą stopą wyprowadził naród z Egiptu, to być może w niedalekiej przyszłości będziecie mogli przeżyć to na własnej skórze. Taką okazję ma nam dać nowy projekt PlayWay.

Akcję Moses: From Egypt to the Promised Land będziemy obserwować z perspektywy pierwszoosobowej – to przecież w końcu coś na kształt symulatora. Rozgrywka ma opierać się na zwiększaniu morale Izraelitów kosztem dobrostanu psychicznego Egipcjan. Cel osiągniemy chociażby poprzez zrzucanie plag na tych drugich (do wyboru cały arsenał „umilaczy” życia: żaby, szarańcza i opady gradu to tylko niektóre). Jeśli jesteście ciekawi, jak to może wyglądać, obejrzyjcie zwiastun, który zamieszczamy poniżej.

Nie jest jeszcze znana choćby przybliżona data premiery Mojżesza – na razie jest to jedynie projekt, którego realizacja zależy zapewne od tego, jak duże zainteresowanie informacja o planach studia wzbudzi wśród graczy. Tytuł można już teraz dodawać do swojej listy życzeń na Steamie.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.