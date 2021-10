PlayStation testuje funkcję PS5, która może się Wam spodobać

PlayStation 5 stale zyskuje aktualizacje i dostaje też nowe funkcje. Sony potwierdziło, że rozpoczyna testy pewnego udogodnienia, o które prosiło wielu graczy.

Chodzi o udostępnianie naszych zrzutów ekranu i nagrań z gier na smartfonach przez aplikację PS App. Uchwycone przez nas materiały pojawią się w aplikacji, skąd będziemy mogli je udostępnić tak, jak tylko zechcemy. Screenshoty i filmiki pozostaną w apce przez czternaście dni.

Warto jednak wspomnieć, że póki co filmy muszą być nagrane w rozdzielczości maksymalnie 1920×1080. W innym przypadku nie pojawią się w aplikacji. Co więcej testy omawianej funkcji przeprowadzane są na ten moment tylko w Japonii i Kanadzie. Jeśli trafią do Polski, to najpewniej wraz z oficjalną aktualizacją oprogramowania konsoli i aplikacji PlayStation.

Do tej pory aby podzielić się zrzutem ekranu lub filmikiem przez telefon, musieliśmy bawić się w obchodzenie systemu Sony. Najpopularniejszym sposobem było wysyłanie danego materiału do znajomego i pobieranie go z czatu poprzez PS App. Miło widzieć, że Sony wreszcie zabrało się za ułatwienie graczom chwalenia się swoimi ujęciami z gier.

Nie wiadomo, kiedy wspomniana funkcja trafi do wszystkich graczy. Jeśli testy zakończą się pozytywnie, kto wie, może nawet w najbliższej aktualizacji PS5. Póki co warto uzbroić się w cierpliwość.