PlayStation Stars dobiega końca. Zdobądź ostatnią nagrodę

Sony kończy program PlayStation Stars. Do zdobycia ostatni kolekcjonerski przedmiot – PlayStation Star. Tak, w liczbie pojedynczej.

Program lojalnościowy PS Stars oficjalnie zbliża się do końca. Sony dodało właśnie ostatni cyfrowy prezent, który można zdobyć, grając w dowolny tytuł na PS5 lub PS4. To symboliczne zakończenie trzyletniego projektu.

PlayStation Stars kończy się definitywnie

Nowy (i ostatni) “collectible” to dosłowna „gwiazda PlayStation” z opisem: „PlayStation Stars może i się kończy, ale wasza lojalność i wsparcie pozostaną na zawsze w naszych sercach. Dziękujemy za trzy lata świetnych gier, fajnych wyzwań i ekscytujących kolekcjonerskich przedmiotów cyfrowych!”. Można go zdobyć tylko do 23 lipca. W tym celu wystarczy uruchomić jakąkolwiek grę na PS4 lub PS5.

Program przestał przyjmować nowych użytkowników już w maju. Teraz wiadomo, że nie pojawią się żadne kolejne punkty, poziomy ani nagrody. PS Stars zostanie całkowicie zamknięty 2 listopada 2026, ale od przyszłego tygodnia przestaje działać jego aktywna część.

Największym atutem PS Stars była możliwość wymiany punktów na środki w PS Store. Niestety, usługa nigdy nie została zintegrowana z systemami PS5 i PS4. Działała tylko przez aplikację mobilną, co od początku irytowało wielu graczy. Dla tych, którzy zebrali już wszystkie nagrody, będzie to więc raczej spokojne pożegnanie, ale dla innych – zakończenie programu może pozostawić lekki niesmak.

Źródło: PushSquare