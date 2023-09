Zaprosili PlayStation na swój ślub. Firma im odpowiedziała, internauci są zachwyceni

W czerwcu 2024 roku odbyć ma się ślub użytkowniczki TikToka o pseudonimie thatbridejenna. Przygotowania do wielkiego wydarzenia już trwają, więc para (wkrótce) młoda postanowiła pójść o krok dalej. Nie zaprosili tylko swoich bliskich i rodziny, ale także i… PlayStation. Dokładnie tak – wysłali stosowne zaproszenie do firmy licząc na to, że ktoś im odpowie. Nie wiem, czy naprawdę liczyli na to, że przyjdzie jakiś oficjel z korporacji, ale przynajmniej dostali karteczkę.

Zaprosili PlayStation na swój ślub

Na profilu TikTokowym przyszłej panny młodej pojawił się film, w którym pokazuje ona kartkę, jaką dostała w formie odpowiedzi od firmy. Ta jest dość ogólna, bo znajdziemy na niej wyłącznie nadrukowane platynowe trofeum „prawdziwego życia” i notkę „dziękujemy, że dzielisz się z nami swoim osiągnięciem”. Internauci w komentarzach są w szoku i masowo chwalą PlayStation. Wiele osób chwali, że jest to „świetna pamiątka” i „eleganckie zachowanie”. Użytkowniczka thatbridejenna stwierdziła, że osoba, która odpowiada na wiadomości od fanów, musi mieć „pracę marzeń”.

#weddinggift #2024bride #weddingtok ♬ Good Life – Kanye West @thatbridejenna Danny and I briefly met in college, but it was 3 years later when we decided to play a video game that our relationship rekindled into something more. It's so nice to hear from the companies that had such a huge impact on our relationship. Thanks for the card @PlayStation! 🥰 #weddinginvitestocompanies

Internauci bardzo pozytywnie odebrali odpowiedź PlayStation, która w istocie jest dość generyczną kartką z uniwersalną wiadomością. Podobnych „gratulacji” jest w internecie mnóstwo i praktycznie każdy, kto postanawia zaprosić firmę na ślub, dostaje taką samą karteczkę. Oczywiście, to miłe, ale wątpię, aby można było uznać za unikatowe.

Wiele osób mających wziąć ślub decyduje się na „zapraszanie” wielkich firm czy producentów, którzy są ważni w ich życiu. Niektórzy liczą przy tym nie tylko na gratulacje, ale i jakieś gratisy. Nawet thatbridejenna ze swoim przyszłym małżonkiem otrzymali prezent w postaci książki kucharskiej ze świata Star Wars od Disneya.