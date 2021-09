Oto trick, który 26 lat temu uratowałby niejednego gracza PlayStation

Jeśli znalibyśmy ten trick 26 lat temu, uniknęlibyśmy wielu koszmarów i nerwów grając na pierwszym PlayStation.

Choć sprawa nie jest świeża, natknąłem się na ten temat stosunkowo niedawno i postanowiłem podzielić się z Wami znaleziskiem. A dotyczy ono zapisów gier z PS1, a konkretniej tego, że… skasowane przypadkiem save’y z Memory Card można w banalny sposób odzyskać!

Pewnie niemal każdy gracz w latach 90. choć raz wtopił i niechcący usunął z Memory Card nie ten blok co trzeba. I tak zapis gier poszedł do piachu, a godziny grania trzeba było nadrabiać. Gdybyśmy wiedzieli wtedy, że można cofnąć usunięcie skasowania save’a, świat byłby lepszy…

Jak odzyskać skasowany zapis gry na pierwszym PlayStation?

Poniższy filmik prezentuje sekretny trick, który pozwala odzyskać skasowany zapis gry. Jak możemy zobaczyć, wystarczy stuknąć na padzie przyciski R1 + R2 + L1 +L2 i gotowe. Magia! Utracony zapis powraca do żywych.

Jak zauważa autor filmiku, sposób na odzyskanie zapisu gier na PlayStation nie został nigdzie opisany w instrukcji dołączanej do konsoli, przez co trick nie był znany wśród graczy. No, może że ktoś z Was miał to szczęście i już wtedy rozgryzł tę kwestię, to proszę się pochwalić.

Na koniec pytanie – czy straciliście kiedyś jakiś zapis gry i musieliście nadrabiać? Mi niestety udało się za czasów PSX skasować przypadkiem zapis z Gran Turismo 2. Co to była za tragedia…