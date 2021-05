Sony będzie się bronić przed posiadaczami PlayStation w sądzie. Poszło o PS Store

PlayStation zostało pozwane przez niezadowolonych klientów. Firma jest oskarżona o prowadzenie monopolu poprzez pozwalanie na sprzedaż cyfrowych wydań gier tylko i wyłącznie poprzez swój sklep.

Serwis Bloomberg donosi, że Sony otrzymało pozew zbiorowy od klientów swojej platformy. Pozew oskarża wydawcę o prowadzenie nieuczciwego monopolu poprzez zakaz sprzedaży cyfrowych wersji gier poza PlayStation Store. Wydawca wycofał rzeczone produkty z zewnętrznych sklepów w 2019 roku. W efekcie Sony może dyktować ceny, które niekiedy są znacznie wyższe od wydań pudełkowych, które sprzedawane są na konkurencyjnych rynkach.

Monopol Sony pozwala firmie na stosowanie ponadkonkurencyjnych cen za cyfrowe gry, które są znacznie droższe niż ich fizyczne odpowiedniki sprzedawane na konkurencyjnym rynku detalicznym i znacznie wyższe, niż byłyby one na konkurencyjnym rynku detalicznym gier cyfrowych. – czytamy w pozwie

Powyższa sprawa nabiera znaczenia jeszcze mocniej, jeśli spojrzymy na ceny gier na PS5. Za cyfrowe wydanie Demon’s Souls musimy zapłacić prawie 340 złotych. Grę w pudełku da się wyrwać nawet za sto złotych mniej. Jeśli ktoś kupił konsolę bez czytnika płyt, będzie musiał czekać na spore przeceny w PlayStation Store, aby zaoszczędzić. Tacy gracze są niejako skazani na cennik ustalany przez Sony i nie mają żadnych alternatyw.

Mimo to, zasadność takie pozwu to kwestia mocno subiektywna. Jedni gracze uznają, że Sony faktycznie pogrywa nieuczciwe, a drudzy stwierdzą, że producent platformy ma pełne prawo do wprowadzania takich zasad. Sprawa znajdzie ostateczne rozwiązanie na sali sądowej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.