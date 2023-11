Wielki pokaz nowych gier PlayStation już w tym tygodniu? Pojawił się tajemniczy teaser

Być może szykuje się kolejne State of Play lub nawet PlayStation Showcase. Japoński oddział firmy coś zapowiada, ale jeszcze nie wiemy, co dokładnie.

Na Twitterze japońskiego oddziału giganta gamingowo-technologicznego pojawił się bardzo ciekawy filmik. Tak naprawdę nie zdradza on nic szczególnego, ale sugeruje, że warto czekać do kolejnego czwartku, 23 listopada 2023 roku. Czy to wtedy odbędzie się pokaz gier, na który gracze czekają od tak dawna?

Ostatnie State of Play nie było może złe, ale zdecydowanie raczej mało kto je zapamiętał. To dlatego, że pokaz skupił się jedynie na pokazie tytułów, o których już wiedzieliśmy. Gracze denerwują się od dłuższego czasu, bo nadal nie ma żadnych informacji o kolejnych grach ekskluzywnych Sony. Być może więc najbliższy czwartek to zmieni?

W końcu na teaserze widać logo złożone z czterech przycisków kontrolerów z ręcznie rysowaną koroną. Poniżej pojawia się dopisek z datą „11.23”. Najpewniej chodzi o przyszły czwartek w tym tygodniu (ewentualnie o inną datę w listopadzie, ale raczej nie chodzi tu o miesiąc i rok). Korona wskazuje na coś „dużego”, ale może to być nadinterpretacja. Szczegółów nie znamy żadnych, więc na dobrą sprawę nie wiemy, czy w ogóle chodzi o pokaz gier. Wydaje się to jednak logiczne, skoro zbliża się koniec roku, gracze się niecierpliwią, a niebawem odbędzie się The Game Awards 2023. PlayStation na wydarzeniu raczej się nie pojawi, więc może szykować własny pokaz.

Więcej szczegółów najpewniej poznamy już wkrótce. Gracze jednak martwią się, że może chodzić o nową współpracę lub coś jeszcze „gorszego”.