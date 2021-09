PlayStation igra z graczami. Silent Hill, Resident Evil 4 i Sly Cooper zauważone w nowej reklamie

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Nowa reklama PlayStation jest wypełniona nawiązaniami do gier. Na materiale widzimy smaczki z Tekkena, Crasha Bandicoota, inFamous, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI i wielu innych produkcji.

Gracze dopatrzyli się nawet paru ciekawostek z tytułów pojawiających się w plotkach. Poniżej wymieniłem te według mnie najciekawsze nawiązania wraz z czasem, w którym pojawiają się w materiale.

0:38: Wielki napis nad głowa bohaterów to najpewniej „Valisthea”. Jest to kraina, którą zwiedzimy w Final Fantasy XVI. Gracze spekulują, że pojawiające się obok nazwy „06:16” to data premiery gry, która wypadałaby na 16 czerwca przyszłego roku. Ciekawa teoria, ale jakoś średnio chce mi się w nią wierzyć.

0:57: Ostatnio coraz częściej wspomina się o powrocie serii Sly Cooper. W reklamie widzimy logo marki w momencie pościgu motorami. Choć póki co niewiele źródeł wspomina o nowej odsłonie cyklu, ciekawostka może dawać nadzieję na wyczekiwaną kontynuację.

1:32: W momencie, kiedy uzbrojeni ludzie wchodzą do budynku, po prawej stronie ściany możemy zauważyć symbol Los Illuminados z Resident Evil 4. Dzięki przeciekom wiemy, że remake RE4 najprawdopodobniej powstaje, a plotki głoszą, że Sony starało się o czasową ekskluzywność na tę produkcję. Kto wie, może coś jest na rzeczy?

1:56: Kiedy jedna z osób przekrada się pod biurkiem, na jego lewej krawędzi możemy dostrzec pewne radio. Urządzenie bardzo mocno przypomina radyjka, które znajdujemy w serii Silent Hill. Plotki głoszą, że Sony zainteresowało się marką. Możliwe też, że to zwykła ciekawostka, bowiem Ciche Wzgórze rozpoczynało swoją karierę właśnie na PlayStation.

Omawianą reklamę znajdziecie poniżej. Jeśli znajdziecie więcej ciekawych smaczków, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.