Niecodzienny gest zaufania Microsoftu wobec Sony. Wszystko dla jednej gry

Microsoft musiał udostępnić PlayStation wersje deweloperskie Xbox Series X|S Sony San Diego Studios jeszcze na miesiące przed oficjalną premierą konsoli. Wszystko w związku z premierą MLB The Show 21 na konsoli nowej generacji giganta z Redmond.

Jak dowiadujemy się z artykułu Video Games Chronicle, między Microsoftem a PlayStation doszło do niecodziennego gest zaufania w czasach tworzenia MLB The Show 21. Przypomnijmy, że seria tej gry wcześniej była tytułem ekskluzywnym dla konsol Sony. Tak się złożyło, że premiera ostatniej części miała zadebiutować na wcześniej jeszcze niewydanym Xbox Series X|S. Bez odpowiednich zestawów deweloperskich tworzenie produkcji na daną konsolę jest praktycznie procesem niemożliwym. W związku z tym firma kojarzona z Billem Gates’em musiała dostarczyć swój sprzęt prosto do twórców wspomnianej gry. Było to jeszcze na długo przed oficjalnym ogłoszeniem specyfikacji nowych konsol.

Sytuację skomentowała Sarah Bond. To szefowa działu doświadczeń twórców gier i ekosystemu w Xbox. Powiedziała, że jej firma chciała mieć na swojej konsoli wiele wcześniejszych części cyklu MLB The Show, aczkolwiek udało się to dopiero przed wprowadzeniem nowej generacji konsol.

To była prawdziwa, prawdziwa oznaka zaufania w branży. – powiedziała Sarah Bond podczas wywiadu dla Video Games Chronicle

Bez wątpienia Microsoft sporo ryzykował, ofiarowując Xbox Series X|S deweloperom PlayStation jeszcze przed jego oficjalną premierą. Najwidoczniej japoński producent nie skorzystał z okazji zbadania maszyny konkurencji. To mogłoby zakończyć się zerwaniem jakiejkolwiek współpracy obu działalności, dlatego nie dziwię się, że do tego nie doszło.