Więcej darmowych gier od PlayStation w ramach Play at Home? Szef firmy tego nie wyklucza

Play at Home od PlayStation było wielkim sukcesem pod względem popularności. Gracze odebrali za darmo wiele świetnych gier i znalazło się też miejsce dla paru innych prezentów.

Szef Niebieskich opowiedział o kulisach akcji oraz zdradził, ile łącznie gier odebrano w ramach Play at Home. Trzeba przyznać, że gracze nie próżnowali i chętnie zgarniali oferowane produkcje.

Kiedy wszyscy zmagali się z pierwszym lockdown’em, pomyśleliśmy, że to będzie fajna rzecz do zrobienia. Udało nam się to zrobić i byliśmy bardzo zadowoleni z reakcji. A potem, po Świętach Bożego Narodzenia, znowu zaczął się lockdown (…). Pomyśleliśmy, że byłoby miło to powtórzyć. Więc zrobiliśmy to ponownie, tym razem rozkładając na kilka miesięcy, a teraz rzeczywiście 60 milionów gier zostało odebranych (przez graczy – red. ) w ramach tego działania.

– powiedział Jim Ryan w rozmowie z GamesIndustry