PlayStation zapowiada „agresywne inwestowanie” w kolejne studia

PlayStation potwierdziło, że nie kończy z przyjmowaniem nowych zespołów pod swoje skrzydła. W najbliższym czasie możemy spodziewać się kolejnych zakupów.

Potwierdzono to na konferencji z inwestorami. Sony zaznaczyło w jej trakcie, że dzięki niedawnym przejęciom, udało się zwiększyć liczbę studiów first party z 12 do 16. W efekcie łączna liczba deweloperów pracujących dla PlayStation wzrosła o aż 20%.

To jednak nie koniec poszerzania grona twórców, którzy opracują kolejne gry dla Sony. Przedstawiciele korporacji powiedzieli wprost, że firma „w przyszłości będzie nadal agresywnie inwestować w swoje możliwości rozwojowe” – czytamy w raporcie TwinFinite.

O fakcie kontynuowania agresywnych inwestycji spekuluje się już od dłuższego czasu. Widać to było po przejęciu Housemarque i paru studiów wspierających deweloperów, a teraz dodatkowo wzmocniło to przejęcie Bluepoint. Pewne jest, że Sony nie zamierza odstawać od konkurencji pod względem liczby deweloperów w swoich studiach i przejmie kolejne zespoły.

Na ten moment nie wiemy jednak, jakim kolejnym studiem mogłoby zainteresować się Sony. Spekuluje się, że firma zainteresowała się paroma studiami z Europy, w tym być może nawet z Polski. Na oficjalne ogłoszenia kolejnych kroków Niebieskich musimy jeszcze poczekać.