PlayStation 5 i Xbox Series. Jaki telewizor do konsol nowej generacji?

Jeśli chcemy kupić telewizor 4K do PS5 lub nowego Xboxa, powinien on mieć co najmniej kilka parametrów technicznych, aby rzeczywiście dobrze współpracować z najnowszymi konsolami.

Zarówno Xbox Series X, jak i PS5 będą korzystać z HDMI w wersji 2.1. Co to oznacza? Jest to obecnie jedyne dostępne złącze, które może obsłużyć wysoką liczbę klatek na sekundę oraz rozdzielczość 8K. Wersja 2.1 została udostępniona w 2017 r., niemniej dopiero rok temu na rynku zaczęły pojawiać się telewizory, które są wyposażone w takie złącza. Co ważniejsze, w porównaniu do HDMI 2.0 czy HDMI 2.0b, wersja 2.1 zapewnia znacznie większe możliwości.

Dla wyjaśnienia, standard 2.0b jest wykorzystany w większości telewizorów, a także w konsolach obecnej generacji. Jest on ograniczony do przepustowości 18 Gbps, co wystarcza do uzyskania rozdzielczości 4K przy maks. 60 kl./s. Jeśli jednak chcemy uzyskać więcej klatek, konieczne będzie obniżenie rozdzielczości. Z kolei obsługa 8K jest niemożliwa, podczas gdy HDMI 2.1 już może wyświetlać treści w 8K.

HDMI 2.1 ma przepustowość na poziomie 48 Gbps i potrafi obsłużyć nieskompresowane treści 8K do 60 Hz, a także 4K do 120 Hz. Jeśli kupisz konsolę PS5 czy Xboxa Series X/S, nie musisz od razu mieć telewizora z HDMI 2.1. Obecnie dostępne 4K TV będą współpracować z nowymi konsolami. Niemal na pewno z PS5 i nowym Xboxem będą działać też kilkuletnie telewizory Full HD. Ale uwaga! Takie TV nie będą w stanie zapewnić maksimum możliwości.

Jeśli zależy nam na graniu w 4K, w dodatku przy większej liczbie klatek niż 60 kl./s, niezbędny będzie telewizor ze złączem HDMI 2.1. To z kolei sprawia, że wybór TV jest dość ograniczony. Na rynku nie ma jeszcze tak dużo modeli z HDMI 2.1, jak moglibyśmy przypuszczać.

Telewizor do PlayStation 5 i Xbox Series X. Które TV mają HDMI 2.1?

Jeśli będziemy przeglądać oferty sklepowe, najlepiej wypada LG. Wszystkie telewizory tego producenta, które debiutowały w zeszłym roku lub na początku tego, mają HDMI 2.1. Samsung z kolei zaoferował HDMI 2.1 tylko w niektórych modelach. Dopiero w najbliższych miesiącach na rynku powinno pojawić się więcej telewizorów 4K z HDMI 2.1. Jeśli więc chcemy kupić TV do najnowszej konsoli już teraz, mamy dość ograniczony wybór. A zdecydowanie warto kupić taki model, który ma już HDMI 2.1.

Na rynku znajdziemy ok. 20 telewizorów z HDMI 2.1, niemniej wiele z nich nie jest dostępnych w Polsce.

Aktualnie możemy kupić de facto albo coś z oferty LG, albo Samsung. I wszystkie TV są dość drogie, niemniej jeśli mielibyśmy coś polecić, to według nas najbardziej atrakcyjny cenowo jest LG 55CX3LA. To świetny OLED TV o przekątnej 55 cali.

Telewizor do PlayStation 5 i Xbox Series X – polecane modele:

Do nowych telewizorów i konsol PS5/Xbox Series X będziemy potrzebować też nowego przewodu HDMI, który jest w stanie obsłużyć przepustowość HDMI 2.1. Co ciekawe, możemy korzystać z przewodu 2.0 i będzie on działał, niemniej przepustowość sygnału zostanie wtedy ograniczona zarówno pod kątem obsługiwanej rozdzielczości, jak i maksymalnej liczby kl./s. Jeśli zależy nam na odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 8K, musimy mieć kabel HDMI 2.1.

ALLM i VRR, czyli kolejne przydatne funkcje

HDMI 2.1 to nie tylko obsługa wyższych rozdzielczości i większej liczby kl./s. Nowy standard zapewnia też dostęp do funkcji ALLM i VRR, które docenią gracze i posiadacze konsol next-gen.

ALLM, czyli auto low-latency mode (automatyczny tryb niskiego opóźnienia), to funkcja, która wykrywa konsolę i przełącza ją w tryb „gra”, zapewniający możliwie najniższe opóźnienie (latency). Niższe opóźnienie możliwe jest poprzez usunięcie niektórych aspektów związanych z przetwarzaniem obrazu. Zapewnia to szybsze przesyłanie danych pomiędzy konsolą a telewizorem, bez dużej utraty jakości obrazu.

VRR to z kolei variable refresh rates (zmienna częstotliwość odświeżania), czyli funkcja pozwalająca telewizorowi na dostosowywanie częstotliwości odświeżania w locie. Dzięki temu TV może dopasować odświeżanie do danej konsoli czy wyjścia karty graficznej. Jest to technologia bardzo zbliżona w działaniu do popularnych Nvidia G-Sync i AMD FreeSync, ale zamiast w monitorze, mamy ją teraz w dużym TV. Producenci mogą różnie nazywać „swoje” VRR, niemniej efekt będzie ten sam: płynniejsze i lepiej wyglądające gry.

Kiedy więc decydujemy się na nowy TV, weźmy pod uwagę te trzy czynniki: HDMI 2.1, ALLM oraz VRR.

Grzegorz Kubera