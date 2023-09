Planszowa karcianka z Wiedźminem. Twórcy zbierają kasę na wydanie

Firma Go On Board ma w swoim portfolio kilka planszówkowych projektów (m.in. Wiedźmin: Stary Świat i Titans). Tym razem studio postanowiło ponownie wziąć na warsztat uniwersum fantasy, pełne potworów i wiedźminów. Udało im się nawet uzyskać w tym celu licencję od CD Projekt RED. Choć planszowa karcianka z Wiedźminem brzmi jak murowany sukces, to najpierw autorzy chcą wybadać potencjalne zainteresowanie fanów. Zainteresowani?

W serwisie Gamefound ruszyła wstępna kampania, na której zainteresowane osoby mogą komentować wizję twórców i sam projekt. Oficjalny start kampanii crowdfundingowej ma nastąpić 19 października. Obecnie projekt obserwuje ponad 14 tysięcy osób, które być może wesprą twórców jakimś groszem. A co wiemy o samej grze?

Rozgrywka w karciankę będzie odbywać się na planszy, a zabawa jest przeznaczona dla nawet jednego gracza — partia pomieści maksymalnie 5 osób. Twórcy chcą przygotować na początek 3 opowieści: Kraniec Świata, Strzyga i Mniejsze Zło. To od graczy zależy, do którego scenariusza przystąpią w pierwszej kolejności. Co ważne, niewykluczone, że w przyszłości liczba historii się zwiększy za sprawą dodatków.

W ramach rozgrywki jako gracze będziemy mogli wcielić się w rolę Geralta i Jaskra, Yennefer oraz Ciri, czy Vesemira. Całość wiernie odniesie się do realiów znanych z wiedźmińskiej prozy, jak również opowiadań Andrzeja Sapkowskiego. To na pewno pozycja obowiązkowa dla fanów i sympatyków gier karcianych.

Nie musimy obawiać się o wierne odwzorowanie uniwersum, bo jest to druga gra twórców z Wiedźminem w roli głównej. Ciekawe, czy projekt zdobędzie finansowanie i trafi na rynek. Czekamy na start kampanii, bo premiera to na razie pieśń przyszłości.