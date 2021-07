USA z banem na mocne komputery w niektórych stanach. Oberwały nie tylko najsilniejsze PC

W niektórych stanach Ameryki zakazano sprzedaży mocniejszych PC dla graczy. Wszystko za sprawką dużego poboru energii, które te mogą potrzebować.

Jak informuje redakcja serwisu The Register, sytuacja ma miejsce jedynie w Kalifornii, Kolorado, Oregonie, Vermont, Waszyngtonie i na Hawajach. Choć obostrzenia dotyczące sprzedaży sprzętów elektronicznych pochłaniających więcej prądu trwają już od 2019 roku, w ostatnim czasie uległy zaostrzeniu. W związku z tym zamawiając do któregoś z powyższych stanów np. Aliernware Aurora Ryzen Edition R10, spotkacie się z taką wiadomością:

Ten produkt nie może być wysyłany do stanów Kalifornia, Kolorado, Hawaje, Oregon, Vermont lub Waszyngton ze względu na przepisy dotyczące zużycia energii przyjęte przez te stany.

Co ciekawe, mowa o droższych komputerach z dobrą specyfikacją. Wcześniej wymieniony komputer posiada w swoim zestawieniu AMD Ryzen 7 5800 i RTX 3060 Ti. Co prawda, ta konfiguracja nie należy do najmocniejszych z najmocniejszych, jednakże omawiany w artykule ban dotyczy nawet i takich sprzętów. Na ten moment PC z takimi podzespołami spokojnie wystarczy do najnowszych tytułów, jednakże znajdą się i tacy, co będą chcieli zakupić jeszcze lepszy sprzęt.

Nie wyobrażam sobie, jakie utrudnienia muszą obecnie spotykać np. twórców gier, którzy potrzebują posiadać silniejsze maszyny, aby testować swoje produkcje.

Być może omawiana w artykule sytuacja zmusi producentów podzespołów komputerowych do konkretnych zmian. Mam na myśli dokładnie obniżenie jeszcze bardziej poboru prądu przez ich produkty. Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, jeżeli dokładnie tak się stanie w kolejnych latach. W końcu „PC dla graczy” nie są skierowane tylko do graczy. Często podobne konfiguracje wykorzystuje się np. przy tworzeniu grafiki lub w innych gałęziach rynku.

[Źródło: The Register]