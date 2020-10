Patch 1.11 do The Last of Us Remastered usuwa loadingi

Gracze testujący The Last of Us Remastered, są zachwyceni zniwelowaniem czasów ładowania.

Dodatkowy plus stanowi fakt, że aktualizacja nie waży zbyt wiele, jej rozmiar to zaledwie 500 MB. Pojawiają się głosy, że celem najnowszej łatki jest też dostosowanie rozgrywki do standardów PS5. W produkcję zagramy bowiem na next-genie, dzięki opcji wstecznej kompatybilności.

Co istotne, opisywane zmiany w działaniu produkcji, obejmuje także samodzielny dodatek zatytułowany The Last of Us: Left Behind. Ciekawe czy na konsoli PS5 doczekamy się analogicznej aktualizacji w kontekście kontynuacji hitu studia Naughty Dog – The Last of Us 2.

The Last of Us Remastered ukazało się w roku 2014 na platformie PlayStation 4. Wspomniana wersja oferowała lepsze doznania niż edycja z poprzedniej generacji. Mowa o 60 klatkach na sekundę, nowych teksturach i lepiej dopracowanych modelach 3D, a także bardziej spektakularnych efektach specjalnych.

Planujecie powrócić do TLOU po wyjściu patcha 1.1, czy czekacie na uaktualnienia dotyczące jej kontynuacji?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.