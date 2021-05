Overwatch 2 na długiej rozgrywce. Jedna ze zmian mocno wkurzyła graczy

Wreszcie zobaczyliśmy Overwatch 2 na dłuższym pokazie rozgrywki. Blizzard wprowadził mocno kontrowersyjną zmianę formule zabawy.

Niedawno Blizzard postanowił przerwać ciszę wokół drugiego Overwatch i zapowiedział wielki pokaz gry. Transmisja odbyła się w nocy 22 maja i zobaczyliśmy na niej długi gameplay, a deweloperzy opowiedzieli nieco o nadchodzącej produkcji.

Niestety, Blizzard podjął decyzję, która ewidentnie nie spodobała się sporej części fanów marki. Okazuje się, że Overwatch 2 żegna się z rozgrywkami 6 na 6 i ograniczono rozmiar drużyn do maksymalnie pięciu graczy w jednej. Jeśli graliście w Overwatch, wiecie, jak wielka jest to zmiana.

W komentarzach pod ujawnieniem rozgrywki gracze mocno narzekają na modyfikację formuły gry. Jakby nie patrzeć, wpłynie ona na styl zabawy i ogólny balans rozgrywki. Naturalnie OV2 i tak doczeka się zmian balansu, ale zmiana mocno wzburzyła wielu fanów.

Co więcej, gracze negatywnie oceniają też parę innych elementów. Według niektórych, nowe mapy posiadają te same problemy, co te starsze. Dodatkowo OV2 wygląda wręcz uderzająco podobnie do poprzednika, a nie jak nowy tytuł, który rzekomo kupimy za cenę pełnoprawnej produkcji. O ile Blizzard zaznaczał, że OV2 to swoista ewolucja oryginału, widać, że niektórzy nie są fanami raczej kosmetycznych zmian.

W kwestii samej rozgrywki, cóż, gra wygląda właśnie jak naturalna ewolucja Overwatch i to po prostu nieco rozwinięty poprzednik. Miejmy na uwadze, że gra wciąż powstaje i wiele może się zmienić do czasu jej wydania.

Poniżej znajdziecie prawie dwudziestominutowy gameplay z OV2.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.